هل عبر الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بخطأ تحكيمي؟ الشريف يفسر

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها الأهلي على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول عدم منح نادي سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء، قبل نهاية اللقاء، بقوله: "حدثت لمسة اليد الأولى، عندما وصلت الكرة على أعتاب منطقة الجزاء، إلى لاعب سيراميكا، أيمن موكا، الذي سدد كرة قوية باتجاه المرمى، إلا أن لاعب وسط الأهلي، محمد علي بن رمضان، اندفع نحوه، ومدّ ساقه اليسرى، واصطدمت الكرة المسددة بأعلى الساق اليسرى، وانحرفت نحو زميله ياسين مرعي، لتصطدم الكرة بيده اليمنى، التي حاول إبعادها لتفادي عملية اللمس".

وتابع: "كان ياسين مرعي في وضعية تنافسية صحيحة، إذ كان يتحرك باتجاه مسار الكرة لحظة التسديد من أيمن موكا، لكن انحراف الكرة وتغيير اتجاهها، بعدما اصطدمت برأس الساق اليسرى لمحمد علي بن رمضان، جعلت الكرة تذهب باتجاه يد لاعب الأهلي الآخر وتلمسها، وعندما تأتي الكرة من اللاعب (جسمه، قدمه، رأسه)، وتتحول باتجاه زميله وتصطدم بيده، فلا يعتبر ذلك مخالفة لمسة يد تستوجب العقوبة، ومِن ثمّ لا وجود لركلة جزاء على الأهلي، واستمرار اللعب كان قراراً صحيحاً من حكم المباراة".

وأضاف: "بعد لمسة اليد الأولى، وصلت الكرة إلى لاعب سيراميكا، مروان أوتاكا، الذي سدد كرة قوية باتجاه المرمى، وتحرك إليها ظهير الأهلي، أحمد نبيل كوكا، الذي تحرك بسرعة، ومد قدمه وساقه اليمنى في سبيل صد الكرة، التي لامست أسفل ساقه، وبدأت الكرة تتحرك نحو الأعلى، وأصبحت اليد اليسرى للاعب الأهلي قريبة من صدره، وهي وضعية طبيعية تتناسب مع الوضعية التنافسية في لحظتها، إلا ان الكرة تابعت طريقها باتجاه اليد اليسرى للاعب، الذي حاول تحريكها إلى الأعلى، ليتفادى لمسة اليد، لكن الكرة السريعة والمنحرفة تابعت طريقها ولمست يده اليسرى، وعندما يقوم اللاعب بالمنافسة على الكرة، وتصطدم الكرة بأي جزء من جسمه، ثم تنحرف وتذهب باتجاه اليد، فلا تعتبر مخالفة يعاقب عليها، وكان قرار الحكم محمود البنا صحيحاً، لأن ما حدث كان عبارة عن حالتين متتاليتين في زمن قصير، ومِن ثمّ تعد من الحالات الصعبة، واستطاع الحكم بخبرته وتجربته وزاوية رؤيته الجيدة، أن يتعامل بشكل مميز، وقراره النهائي كان صحيحاً".