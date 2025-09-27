- في ديربي مدريد، أثار عدم طرد ألكسندر سورلوث جدلاً بعد تدخله على تيبو كورتوا، حيث اعتبر الحكم أن الإنذار كان كافياً بسبب التهور. - ألغى الحكم هدف التعادل لأتلتيكو بعد تدخل الفار، حيث لمس كليمونت لينغليت الكرة بيده، وأكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة القرار. - حصل أتلتيكو على ركلة جزاء بعد تدخل متهور من أردا غولر، حيث لمس الكرة بقدمه بدلاً من رأسه، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء وإنذار غولر.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي أتلتيكو مدريد وغريمه التاريخي ريال مدريد في "ديربي" العاصمة الإسبانية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول سبب عدم طرد مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، النرويجي ألكسندر سورلوث، في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، بقوله: "لُعبت الكرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وقام النرويجي سورلوث بعملية تزلج للوصول إليها، ولامست أسفل قدمه اليمنى، لكنها تابعت طريقها باتجاه حارس الريال، البلجيكي تيبو كورتوا، الذي استطاع الوصول إليها، وأحكم السيطرة عليها بيديه الاثنتين والأرض".

وتابع: "في هذه اللحظة لا يستطيع اللاعب المنافس لعب الكرة، لأنها تعتبر حالة سيطرة لحارس المرمى على الكرة، ولا يجوز ولا يحق لسورلوث لعب الكرة، لكن نتيجة الزحلقة والاندفاع لم يستطع سورلوث التحكم بسرعته والتوقف، وحاول لعب الكرة، التي سيطر عليها حارس مرمى ريال مدريد، فقام مهاجم أتلتيكو مدريد بارتكاب مخالفة الركل، مستخدماً أسفل كعب قدمه على اليد اليسرى للبلجيكي، وتابع المهاجم النرويجي حركته لتصطدم الكرة بساقه اليسرى، لكن كورتوا عاد وسيطر عليها مرة أخرى، إلّا أن أحد رفاقه، وأثناء حركته للمنافسة على الكرة، اصطدمت ساقه اليمنى بطرف رأس كورتوا، الذي سقط، وبطبيعة الحال قام الحكم باحتساب خطأ لصالح حارس ريال مدريد نتيجة الركل، وأضاف إليها الإنذار، بسبب عملية التهور باستخدام الزحلقة، وأسفل القدم للمنافسة على الكرة، التي وصل إليها حامي العرين مبكراً، وأصاب كف اليد المغطاة بالقفاز لحارس المرمى، ومِن ثمّ تعتبر عملية الركل عملية تهور، وقرار الحكم كان صحيحاً".

وحول سبب إلغاء هدف التعادل، الذي سجله أتلتيكو مدريد في مواجهة "ديربي" العاصمة بالدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "لعب جوليان ألفاريز ركلة ركنية بقدمه اليمنى إلى الحدود الداخلية لمنطقة المرمى، وتحرك إليها مجموعة من اللاعبين، الذين ارتقوا للمنافسة عليها، لكن الكرة تجاوزتهم، وذهبت إلى الفرنسي كليمونت لينغليت، الذي حرّك يده اليمنى إلى الأعلى، ولعب الكرة بيده، بعدها اتجهت الكرة إلى الأرض، واصطدمت بها، وغالطت الحارس كورتوا ودخلت في شباكه، لكن تقنية الفار تدخلت، واستدعت الحكم لمشاهدة الحالة، واتضح له وجود لمسة يد متعمدة من مدافع الروخيبلانكوس، ليعود الحكم إلى إلغاء الهدف، واحتساب لمسة يد لصالح ريال مدريد داخل منطقة مرماه، وقرار الحكم كان صحيحاً".

وعن ركلة الجزاء، التي حصل عليها أتلتيكو مدريد، في بداية الشوط الثاني من مواجهة "ديربي" العاصمة الإسبانية، قال الشريف: "كرة عائدة من مدافعي ريال مدريد إلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء باتجاه جوليان ألفاريز، الذي رفع الكرة بقدمه اليمنى إلى الحدود الداخلية لمنطقة المرمى، والكرة كانت متجهة صوب رأس نيكولاس غونزاليس، إلا أن لاعب الريال، التركي أردا غولر، ارتكز على قدمه اليمنى، ورفع اليسرى إلى الأعلى، واستطاع لمس الكرة برأس قدمه وحوّل مسارها عن رأس منافسه".

وأوضح: "سقطت قدم أردا غولر اليسرى، التي وصلت إلى رأس منافسه من الجانب، وتابعت حركتها إلى الأسفل واصطدمت باليد اليسرى لنيكولاس غونزاليس، وليست هناك عبرة بالوصول إلى الكرة، تمنع الحكم من احتساب ركلة الجزاء، لأن الكرة على هذا المستوى يجب أن تُلعب بالرأس ولا تُلعب بالقدم، والكرة كانت قريبة من رأس لاعب أتلتيكو مدريد، ومِن ثمّ هناك محاولة متهورة للعب الكرة، وقدم التركي أدت إلى إبعاد الكرة، لكنها لامست رأس منافسه وسقطت إلى الأسفل، وقرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى الإنذار، نتيجة ارتكاب مخالفة ركل متهورة، لم تضع سلامة المنافس بالاعتبار".