- توج فريق الحسين إربد بلقب الدوري الأردني للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الفيصلي 1-0، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً حول لمسة يد داخل منطقة الجزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن لمسة اليد لم تُحتسب مخالفة لأن الكرة ارتدت من جسم اللاعب قبل لمسها يده دون تعمد، مما يجعل قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحاً. - اللقاء أدارته طاقم تحكيمي دولي من سلطنة عُمان، بقيادة عمر اليعقوبي، مما أضفى مصداقية على القرارات التحكيمية المتخذة.

حصد فريق الحسين إربد لقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على ضيفه الفيصلي 1-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة من المسابقة، في لقاء شهد حالة تحكيمية جدلية.

وبعد أن سجل الحسين إربد هدف التقدم عبر رزق بني هاني في الدقيقة 13، طالب لاعبو الفيصلي بركلة جزاء إثر لمس يد مدافع الفريق المُضيف محمد أبو الغوش الكرة داخل منطقة الجزاء. وحول اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "في الدقيقة الأربعين من المباراة، وصلت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الحسين، ليرتقي لها اللاعب محمد أبو الغوش محاولاً لعبها في الهواء باستخدام قدمه اليسرى، وخلال هذه المحاولة، تحولت الكرة من قدم اللاعب بشكل غير متعمد، لتتجه نحو اليد اليمنى له، وتلمسها أثناء الحركة داخل المنطقة".

وتابع الشريف: "بحسب فلسفة اللعبة، فإن لمسة اليد لا تُحتسب مخالفة إذا قام اللاعب أولاً بلعب الكرة برأسه أو قدمه أو بأي جزء آخر من جسمه، ثم اصطدمت الكرة لاحقاً بيده أو ذراعه دون تعمد، إلا في حالتين: إذا دخلت الكرة مباشرة إلى المرمى بعد لمسة اليد، أو إذا سجل اللاعب هدفاً بعد هذه اللمسة. وبما أن الكرة ارتدت من جزء من جسم اللاعب قبل أن تلمس يده دون تدخل متعمد، فإن الحالة لا تُعد مخالفة لمسة يد وفق القانون. وبناءً على ذلك، فإن قرار الحكم بعدم احتساب مخالفة أو احتساب ركلة جزاء ضد الحسين إربد يُعتبر قراراً صحيحاً وفقاً لقانون اللعبة". والجدير بالذكر أن اللقاء قاده طاقم تحكيمي دولي من سلطنة عُمان، ضم الحكام: عمر اليعقوبي للساحة، الحكمان المساعدان أبو بكر العمري وراشد الغيثي، ومحمد المانعي حكماً رابعاً.