شهدت المواجهة التي انتصر فيها الفيصلي على نادي الحسين إربد، بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأردني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحتها، لا سيما أنّ فريق "الزعيم" انتزع صدارة المسابقة المحلية، برصيد 49 نقطة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفيصلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول في عمر اللقاء، بقوله: "ركلة ركنية لصالح الفيصلي نفذت إلى خارج حدود منطقة المرمى، وارتقى إليها أحمد ياسين، الذي حاول لعب الكرة برأسه، حيث لامست رأسه بشكل طفيف، وسقطت باتجاه رزق بني هاني".

وتابع: "اصطدمت الكرة بأعلى ذراع مدافع الحسين إربد، رزق بني هاني، وطبعاً أعلى الذراع هو جزء لا يتجزأ من الجسم، وبالتالي لا وجود لمخالفة لمسة يد، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الفيصلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من المباراة".

وحول طرد نجم نادي الحسين إربد في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول في المباراة، قال الحكم الدولي السابق: "الكرة مرفوعة باتجاه لاعب الفيصلي، مهند خير الله، الذي استطاع أن يبعد الكرة بقدمه اليمنى ، فيما تابع محمود ذيب التحرك بسرعة، ومن ثم قفز باتجاه المنافس وقام بدفعه بالكتف الأيسر على أعلى البطن، من دون أن يكون لدى لاعب الحسين إربد الرغبة أو القدرة على المنافسة على الكرة، التي تم إبعادها".

وختم الشريف حديثه بالقول: "ارتكب لاعب الحسين إربد، محمود ذيب، مخالفة دفع متهور لم تضع سلامة منافسه لاعب الفيصلي مهند خير الله بالاعتبار، وكان يستحق بطاقة الإنذار، التي كانت الثانية، مما جعل الحكم يقوم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وكان قراره صحيحاً".