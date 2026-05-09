- انتهت مباراة ليفربول وتشلسي بالتعادل 1-1، حيث كان تشلسي يسعى للفوز لتعزيز فرصه الأوروبية، بينما ضمن ليفربول مشاركته في دوري الأبطال. - ألغى الحكم هدفاً لتشلسي بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفار، حيث كان كوكورييا في موقف تسلل عند استلامه الكرة، مما أكد صحة القرار. - في الدقيقة 89، طالب تشلسي بركلة جزاء، لكن الفار أكد صحة قرار الحكم بعدم احتسابها، حيث كان التدخل قانونياً من لاعب ليفربول.

شهدت مباراة ليفربول ونظيره تشلسي على ملعب "أنفيلد رود" إثارة كبيرة في الأسبوع 36 من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1، لكن السؤال الأبرز كان خلال المواجهة: هل كان "البلوز" يستحق الفوز على أصحاب الأرض؟ وذلك بعدما فقد نقطتين مهمتين بحكم منافسته على مقعد مؤهل إلى المسابقات الأوروبية، بعكس "الريدز" الذين ضمنوا عملياً المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف، قال عن إلغاء هدف تشلسي الذي كان سيُهدي زملاء الأرجنتيني إنزو فرنانديز ثلاث نقاط: "حالة تسلل صحيحة بعد تدخل تقنية الفار خلال مباراة ليفربول وتشلسي. في الدقيقة 49، كانت الكرة بحوزة لاعب تشلسي رقم 25 الإكوادوري موسيس كايسيدو، الذي يمرر الكرة بينية طويلة إلى عمق منطقة الجزاء، يتحرك إليها لاعب تشلسي رقم 3 الإسباني كوكورييا، الذي كان موجوداً في موقف تسلل في لحظة تمرير الكرة إليه، حيث كان متقدماً عن ثاني آخر لاعب من فريق ليفربول، وهو صاحب الرقم 30 جيريمي فريمبونغ، طبعاً استمر اللعب، استطاع كوكورييا أن يستحوذ على الكرة داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية إلى زميله البرازيلي جواو بيدرو رقم 20، الذي كان في موقف صحيح لأنه كان خلف الكرة في لحظة تمريرها".

وأضاف الحكم المونديالي حول اللقطة عينها: "طبعاً مرت الكرة واستطاع أن يعود لاعب ليفربول رقم 4 الهولندي فيرجيل فان دايك، ليقطع الكرة العرضية بقدمه باتجاه الحارس الذي رد الكرة، لتعود بعد ذلك باتجاه لاعب تشلسي رقم 10 كول بالمر، الذي سجل هدفاً لصالح فريقه. طبعاً الفار تدخل ليعود للحالة الأولى التي مرت فيها الكرة إلى كوكورييا، والذي كان في موقف تسلل بعد تداخله في اللعب من خلال السيطرة على الكرة، والتقدم بها ومن ثم تمريرها، وبالتالي ألغي الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار، التي أشارت لوجود حالة تسلل واضحة بشكلٍ مبكر، وبالتالي قرار الحكم النهائي كان صحيحاً بإلغاء الهدف".

وبعدها تطرّق الخبير التحكيمي إلى مطالبة البلوز بركلة جزاء قائلاً: "الحالة الثانية في الدقيقة 89، هجمة لصالح فريق تشلسي، الكرة كانت بحوزة جواو بيدرو رقم 20 الذي يغمز الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، ومن ثم يتبعها في محاولة السيطرة عليها، يتدخل معه لاعب ليفربول رقم ثلاثين فريمبونغ الذي أيضاً حاول المنافسة على الكرة، حيث استطاع مبدئياً لاعب ليفربول الوصول إليها بقدمه اليمنى قبل أن يحرك لاعب تشلسي بيدرو قدمه اليسرى بالأعلى، ومن ثم يصل إلى الكرة برأس قدمه اليسرى".

وختم الشريف: "في هذه اللحظة هناك محاولة ثانية من لاعب ليفربول فريمبونغ الذي أيضاً قام برفع قدمه اليمنى وتحريكها باتجاه الكرة، حيث استطاع أن يضع قدمه وراء الكرة وعليها تماماً، بالتالي فوّت الفرصة على بيدرو الذي حاول أن يلعبها بعيداً عن منافسه وبالتالي يكون لديه الفرصة للتقدم داخل منطقة الجزاء، بعدها نتيجة هذه المنافسة حيث جاءت كلتا القدمين، القدم اليمنى للاعب ليفربول والقدم اليسرى للاعب تشلسي بيدرو على الكرة من جانبيها، مما أدى إلى سقوط اللاعب المهاجم؛ لا وجود لأي مخالفة. وقرار الحكم الأولي كان صحيحاً باستمرارية اللعب، لكن تقنية الفار بعد أول توقف مباشرة كانت سريعة وتدخلت لاحتمال وجود ركلة جزاء، فتوقف اللعب لحين التحقق من قبل حجرة الفار في تفاصيل الحالة، حيث تبين أن قرار الحكم كان صحيحاً، فتم تأكيد قرار الحكم الرئيسي المتخذ بعدم وجود مخالفة ركلة جزاء لصالح فريق تشلسي، فكان القرار الأولي والنهائي صحيحاً".