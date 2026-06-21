هل ظلم الحكم منتخب تونس في لقطة الهدف الياباني الأول؟ الشريف يُجيب

- ودّع منتخب تونس لكرة القدم كأس العالم 2026 بعد خسارته الثانية توالياً أمام اليابان بنتيجة (4-0)، مما جعل من المستحيل عليه المنافسة على مقعد في الدور الثاني. - أثار الهدف الأول لليابان جدلاً بسبب شكوك حول وجود مخالفة لصالح المدافع منتصر الطالبي، لكن الحكم أصر على احتسابه، وأكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة القرار. - أوضح الشريف أن التلامس الجسدي بين اللاعبين لم يكن كافياً لاحتساب مخالفة، حيث لم يقم اللاعب الياباني بأي حركة تستدعي ذلك.

ودّع منتخب تونس لكرة القدم، كأس العالم 2026 بخسارته الثانية توالياً، ما يعني أنه سيكون من المستحيل عليه المنافسة على مقعد في الدور الثاني من البطولة. وانهزم منتخب تونس أمام اليابان، الأحد، بنتيجة (4ـ0)، وهي نتيجة قضت على آماله في التدارك والتعويض.

وسجل منتخب اليابان هدفاً مبكراً في الشوط الأول، وسط شكوك في وجود مخالفة لصالح المدافع منتصر الطالبي، ولكن الحكم أصر على احتسابه. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن الهدف: "وصلت الكرة إلى ناكامورا الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم تحرك إلى داخلها ومرر كرة بينية داخل منطقة المرمى في اتجاه كامادا، وفي تلك اللحظة كان مدافع المنتخب التونسي يقف داخل منطقة المرمى فاتحاً ساقيه وثابتاً تماماً على الأرض، وتحرك إليه قليل كامادا وحصل تلامس على مستوى الجسد وكانت يد اليمنى للاعب الياباني على ظهر خصمه، وحصل تلامس تام على مستوى الجسم إضافة إلى وضع اليدين على الظهر".

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وتابع الشريف: "لم يقم اللاعب بأية حركة، سواء بالجسم الذي كان متلاصقاً تماماً أو باليد خاصة من جانب المرفق التي تحتاج إلى قوة دفع، كما أن يديه كانتا ثابتتين، إلا أن لاعب تونس بعدما دخلت الكرة بين ساقيه المفتوحتين وشعر بعدم قدرته على المنافسة، استغل عملية التلامس الجسدي وقام بعملية سقوط إلى الأمام. لا وجود لأي مخالفة وقرار الحكم الذي كان قريباً من العملية كان صحيحاً".