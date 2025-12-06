هل ظلم الحكم منتخب السودان وحرمه من ركلتي جزاء؟ الشريف يوضح

- خسارة السودان أمام العراق: في مباراة ضمن كأس العرب 2025، خسر منتخب السودان أمام العراق بهدفين دون مقابل، وسط جدل حول قرارات تحكيمية أثارت تساؤلات حول تعرض السودان للظلم. - قرارات تحكيمية حاسمة: الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرارات الحكم في حالتين مثيرتين للجدل، حيث لم تكن هناك ركلة جزاء للسودان في الدقيقتين 12 و75، بعد مراجعة تقنية الفيديو. - استضافة قطر لكأس العرب: تستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخباً، وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية، بما في ذلك استاد لوسيل الأيقوني للمباراة النهائية.

خسر منتخب السودان أمام نظيره العراقي بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، ضمن منافسات دور مجموعات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم على استاد 974 في العاصمة الدوحة، فهل تعرّض لظلمٍ تحكيمي، وحُرم من الخروج متعادلاً؟ الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف كشف التفاصيل.

وقال الحكم الدولي السابق: "الحالة الأولى في الدقيقة الثانية عشرة، هجمة لصالح المنتخب السوداني، تُمرَّر فيها الكرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها أرضية يتحرك إليها مهاجم المنتخب السوداني رقم عشرة محمد الغربال في محاولة للوصول إليها، لكن الكرة كانت أقرب إلى الظهير الأيمن للمنتخب العراقي رقم 16 شيركو كريم، الذي كانت قدمه اليسرى ثابتة، فيما تحركت القدم اليمنى والساق اليمنى للاعب السوداني باتجاهه، لتلتحم أولاً وتلامس الساق اليسرى للاعب العراقي، ومن ثم تستمر لتقوم بعرقلة القدم اليمنى المتحركة. وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً باحتساب مخالفة ضد المهاجم السوداني وليس العكس. مطالبة المنتخب السوداني بركلة جزاء لم تكن واقعية، وكان قرار الحكم صحيحاً باحتساب مخالفة ضد المهاجم السوداني الذي عرقل المدافع وأسقطه على الأرض".

وعن مطالبة منتخب السودان بركلة جزاء في الدقيقة 75، أوضح الشريف: "هجمة لصالح المنتخب السوداني تصل فيها الكرة إلى طبانجة، الظهير الأيسر للمنتخب السوداني، الذي تقدّم إلى حدود منطقة الجزاء سدّد الكرة بقوة بيسراه، لتصطدم باليد اليسرى لمصطفى سعدون، اللاعب العراقي المدافع رقم 3. وهنا كان مصطفى سعدون يضع يديه خلف ظهره، واصطدمت الكرة بساعد يده اليسرى دون أن تصدر عنه أي حركة إضافية باتجاه الكرة أو محاولة لمنعها، كما أن اليد لم تكن بعيدة عن الجسم لتجعله أكبر بشكل غير طبيعي، بل كانت هناك محاولة واضحة لتفادي اللمس عبر اتخاذ الوضعية الاحترازية بوضع اليدين خلف الظهر. وبالتالي، اللمس موجود، لكن لا وجود لمخالفة، وكان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب بشكل طبيعي. وتم التأكد من صحة القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو "الفار"، ليُثبت مجدداً أن القرار كان سليماً".

وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.