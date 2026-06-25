هل سيلعب ميسي أمام الأردن في كأس العالم؟

- تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ32 متصدراً مجموعته بقيادة ليونيل ميسي، وسيواجه الأردن بتشكيلة بديلة لإراحة النجوم، مع احتمالية مشاركة الحارس إيميليانو مارتينيز وميسي بشكل استثنائي. - مارتينيز، الذي تعافى من إصابة في يده، يرغب في المشاركة أساسياً، بينما ميسي قد يحصل على دقائق محدودة لتجنب الإجهاد، حيث سجل خمسة أهداف في البطولة الحالية. - تشكيلة الأرجنتين ستشهد تغييرات في الدفاع والوسط، مع عودة غونزالو مونتييل وقيادة نيكولاس أوتاميندي للخط الخلفي، وتواجد لياندرو باريديس في الوسط.

ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى دور الـ32 متصدراً للمجموعة العاشرة قبل الجولة الأخيرة، بقيادة، ليونيل ميسي (38 سنة)، إذ سيواجه الأردن يوم الأحد المقبل، ومن المنتظر أن يعتمد المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة بديلة إلى حد كبير من أجل إراحة لاعبيه النجوم للدور الثاني، مع احتمالية ظهور اثنين من العناصر الأساسية المعتادة في تشكيلة حامل لقب بطل العالم 2022 وهما الحارس إيميليانو مارتينيز والبولغا.

ويرغب حارس أستون فيلا ومنتخب "الألبيسيلستي" الذي تخطى إصابته بكسر في إصبع يده اليمنى مؤخراً، في المشاركة أساسياً، وسيجري نقاشاً مع المدرب بشأن هذا الأمر لحسم القرار لمواصلة الحفاظ على جاهزيته، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة أساسياً بحسب معلومات حصلت عليها شبكة "تي واي سي سبورت الأرجنتينية"، الخميس.

وأشارت الشبكة بأن ليونيل ميسي سيحصل أيضاً على بعض الدقائق أمام المنتخب الأردني، لكن لم يُحسم بعد ما إذا كان سيبدأ أساسياً أم ينتظر على مقاعد البدلاء قبل الدخول في الشوط الثاني، حتى لا يتعرض لإجهاد أكبر من اللازم، والمؤكد أن الجماهير التي ستوجد في الملعب ستتمكن من مشاهدة القائد الأرجنتيني، الذي سجل خمسة أهداف في هذه النسخة من كأس العالم وبات الهداف التاريخي لكأس العالم على مر العصور. ويُعامل مارتينيز وميسي بصفتهما حالتين خاصتين بالنظر إلى قيمتهما في صفوف بطل العالم في قطر 2022، وبالتالي ستكون مشاركتهما استثنائية، حيث يخطط سكالوني لإجراء عدة تغييرات.

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في المقابل، ستشهد التشكيلة عدداً من التغييرات، ففي الدفاع، يُرجح أن يعود غونزالو مونتييل إلى مركز الظهير الأيمن بعد غيابه أمام النمسا بسبب إجهاد عضلي، فيما سيتولى نيكولاس أوتاميندي قيادة الخط الخلفي إلى جانب ماركوس سينيسي أو فاكوندو ميدينا، بينما سيكون نيكولاس تاغليافيكو في الجهة اليسرى. وفي الوسط، سيبدأ لياندرو باريديس إلى جانب إسيكييل بالاسيوس أو فالنتين باركو، بينما يُتوقع أن يشارك على الطرفين جوليانو سيميوني وجيوفاني لو سيلسو، في تشكيلة قريبة من تلك التي استعان بها المنتخب الأرجنتيني في مبارياته الودية قبل كأس العالم.