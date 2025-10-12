هل سيكون مبابي جاهزاً للكلاسيكو أمام برشلونة بعد إصابته؟

- تنفّس ريال مدريد الصعداء بعد تأكيد الفحوصات أن إصابة كيليان مبابي ليست خطيرة، وسيعود للتدريبات قريباً بعد شعوره بآلام في الكاحل خلال مباراة فرنسا ضد أذربيجان. - أظهرت الفحوصات أن مبابي يمكنه المشاركة في مباراة خيتافي المقبلة، مع توخي الحذر لتجنب أي مضاعفات، خاصة مع جدول المباريات المزدحم الذي يشمل مواجهة يوفنتوس والكلاسيكو ضد برشلونة. - مبابي يعيش فترة تألق بتسجيله 14 هدفاً وصناعة هدفين في عشر مباريات، مما يعزز من أهمية عودته السريعة للفريق.

تنفّس ريال مدريد الصعداء بعد إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً) خلال مشاركته في مواجهة منتخب بلاده أمام أذربيجان يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المونديالية، وذلك قبل أيام قليلة من الكلاسيكو ضد برشلونة في الليغا، إذ أكدت الفحوصات الأولية أن المهاجم الفرنسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكتفي بعدة أيام من الراحة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه الأسبوع القادم.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مبابي عاد إلى مدريد مباشرة عقب اللقاء لإجراء فحوصات دقيقة تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد، بعد أن شعر بآلام في كاحله الأيسر اضطرته لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة، وأظهرت النتائج أن الإصابة بسيطة ولن تمنعه من خوض مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام خيتافي المقررة إقامتها يوم الأحد على ملعب كوليسيوم.

وأضافت الصحيفة أن أطباء ريال مدريد شبّهوا إصابة مبابي بتلك التي تعرض لها زميله البرازيلي إيدير ميليتاو قبل أسبوعين، بعدما تلقى ضربة قوية اضطرته للغياب عن رحلة دوري أبطال أوروبا إلى ألماتي في إجراء احترازي. وينوي الجهاز الفني التعامل بحذر مع اللاعب في الأيام المقبلة لتجنب أي مضاعفات قبل مواجهة خيتافي، علماً أن مسؤولي النادي الملكي فوجئوا من الدقائق التي لعبها أمام أذربيجان، رغم أن إدارة ريال مدريد كانت قد أبلغت الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي مسبقاً بضرورة الحذر نظراً لإصابته الطفيفة.

ويُذكر أن مبابي كان قد انضم إلى منتخب فرنسا وهو يعاني من التواء خفيف في الكاحل تعرض له في آخر مباراة لفريق ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي أمام فياريال، ورغم ذلك، فقد شارك مع "الديوك" وقدّم أداءً رائعاً ضد أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله أدريان رابيو، قبل أن يشعر بآلام مجدداً ويغادر اللقاء، ما أثار المخاوف في مدريد، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية سلامته.

وتُعدّ هذه الأخبار مريحة جداً لنادي ريال مدريد، خاصة أن النجم الفرنسي يعيش فترة تألق كبيرة هذا الموسم، إذ سجّل 14 هدفاً وصنع هدفين في عشر مباريات بجميع المسابقات، وستكون تشكيلة "الميرينغي" أمام جدول مزدحم في الأسابيع القادمة، يتضمن مواجهة قوية ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، ثم الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة في سانتياغو برنابيو بعد أربعة أيام فقط.