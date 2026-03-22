هل سيقدم الاتحاد الغيني شكوى لسحب لقب أفريقيا 76 من منتخب المغرب؟

نفى الاتحاد الغيني لكرة القدم نيّته اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لسحب كأس أمم أفريقيا "كان 76" من منتخب المغرب وتحويل اللقب لصالحهم. وتُوج منتخب "أسود الأطلس" بنسخة عام 1976، وهو اللقب الأول في رصيده، وحل منتخب غينيا في الوصافة في البطولة التي أقيمت بنظام مختلف عن النسخ الحالية. فبعد مرحلة المجموعات الأولية، تنافست المنتخبات المتأهلة في بطولة نهائية بنظام الدوري، حيث حددت نتائجها الفائز باللقب باعتماد الترتيب النهائي للمنتخبات. وبهذا النظام، تصدر المغرب الترتيب النهائي، وتُوّج بطلاً لأفريقيا، بينما حلت غينيا في المركز الثاني.

Mise au point de la Fédération Guinéenne de Football relative à la CAN 1976#FGF I #CAF I #Maroc1976 pic.twitter.com/J2jwtqi6V9 — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) March 22, 2026

ونشر الاتحاد الغيني، مساء الأحد، بياناً رسمياً جاء فيه: " يُعلم الاتحاد الغيني لكرة القدم الرأي العام الوطني والدولي، أنه لم يباشر أي إجراءات قانونية لدى محكمة التحكيم الرياضي أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976. وقد انتشرت في الأيام الأخيرة معلومات مغلوطة على منصات مختلفة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن غينيا تسعى للطعن في نتيجة مباراة منتخب غينيا الوطني والمغرب خلال هذه البطولة. ويؤكد الاتحاد الغيني لكرة القدم، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية، أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي".

وشهدت الساعات الماضية انتشار أخبار على منصّات التواصل، تؤكد أن غينيا ستطعن في نتيجة المباراة التي جمعت المغرب وغينيا في عام 1976 في إثيوبيا، معتبرة أن منتخب المغرب انسحب من الميدان. وأكدت هذه الأخبار أن غينيا ستطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحصول على اللقب بعد القرار الذي تمّ اتخاذه في الأسبوع الماضي بسحب لقب كأس أفريقيا 2025 من منتخب السنغال، ومنحه إلى المغرب، بسبب انسحاب السنغال من المباراة النهائية بين المنتخبين، ليُنهي بذلك بيان الاتحاد الغيني الجدل القائم في الساعات الماضية.