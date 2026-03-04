هل سيقاطع ريتشارليسون مونديال 2026 بسبب الحرب؟

- نفى ريتشارليسون، مهاجم منتخب البرازيل ونادي توتنهام، الشائعات حول مقاطعته لمونديال 2026 بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأخبار المتداولة غير صحيحة. - أكد ريتشارليسون أنه لم يصرح برفضه اللعب في كأس العالم بسبب الحرب، مشدداً على معارضته للحرب والصراع، ودعا لنشر الحقائق وحذف الأخبار الكاذبة. - أوقعت قرعة مونديال 2026 البرازيل في المجموعة الثالثة مع المغرب، هايتي، واسكتلندا، حيث ستقام المباريات في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

نفى مهاجم منتخب البرازيل ونادي توتنهام الإنكليزي ريتشارليسون (28 عاماً)، رغبته في مقاطعة مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك في الصيف القادم، في حال استمر الصراع في الشرق الأوسط، بعد العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران منذ عدة أيام.

وأكد ريتشارليسون في حديثه الذي نقله موقع "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء، أن جميع الأخبار التي انتشرت في وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية غير صحيحة نهائياً، وبخاصة التصريح الذي تم تداوله ويفيد بأن النجم البرازيلي يرفض السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية في الصيف بسبب الصراع في الشرق الأوسط والحرب التي تم شنها على إيران.

وقال ريتشارليسون: "حتى أكون واضحاً، ولأن هذه الأخبار الكاذبة تجاوزت كل الحدود، فإنني أؤكد لكم أنني لم أتحدث نهائياً حول هذا الأمر، رغم أنني أعارض جميع أشكال الحرب والصراع، لكن لم أقل أبداً إنني لن ألعب مع منتخب البرازيل في كأس العالم بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ورسالتي لمن قام بتداول هذا الأمور هي التراجع عن نشر هذه الكذبة وحذف جميع المنشورات".

ويذكر أن قرعة مونديال 2026 أوقعت منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، رفقة كل من: المغرب، هايتي واسكتلندا، حيث تستعد كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض جميع المواجهات الثلاث، الأولى في الولايات المتحدة، وستكون أمام "أسود الأطلس" في نيوجرسي يوم 14 يونيو/حزيران القادم، وضد هايتي في فيلادلفيا (20 يونيو)، وأمام اسكتلندا في ميامي (25 يونيو).