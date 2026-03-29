هل سيعتزل دي بروين بعد مونديال 2026؟

أكد نجم منتخب بلجيكا لكرة القدم كيفين دي بروين (34 عاماً) أنه لا يفكر حالياً في اعتزال اللعب دولياً بعد نهاية المشاركة في كأس العالم 2026. وعانى لاعب نادي نابولي الإيطالي من كثرة الإصابات في المواسم الأخيرة، حيث غاب عن مباريات فريقه أشهراً عديدة، كما أنه تعرض إلى إصابات متكررة خلال نهاية مسيرته مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي.

ونقل موقع "آر.تي إل" البلجيكي، السبت، تصريحات دي بروين، الذي عاد إلى قائمة منتخب بلاده بعد غيابه عن المعسكرات السابقة بداعي الإصابة، بشأن اعتزال اللعب دولياً حيث قال: "في الوقت الحالي، إذا كنت لا أزال قادراً على اللعب وأشعر بحالة جيدة، فسأستمر مع الفريق. وإذا شعرت في لحظة ما أن الأمور لا تسير على ما يرام، فسأخبرهم بذلك. ما زلت أشعر أنني أستطيع مساعدة بلدي والفريق، هذا ما أفكر فيه الآن".

وحول أهداف منتخب "الشياطين الحمر" خلال كأس العالم 2026، وإن كانوا قادرين على إعادة سيناريو المشاركة الناجحة في نسخة روسيا عام 2018 عندما تأهلوا للمربع الذهبي، قال دي بروين: "ليست الطموحات كما كانت في عام 2018، لكن الرغبة في تحقيق نتائج جيدة لا تزال قائمة. الطموح؟ هو تقديم أداء جيد. عندما ندخل أرض الملعب، نرغب دائماً في الفوز. بالطبع، هناك لحظات في البطولة قد تتغير فيها الأمور. من الأفضل أولاً التعامل مع المباريات كما هي ثم نرى كيف ستسير الأمور. بالطبع، نرغب في الفوز، لكن علينا أيضاً أن نكون واقعيين ذهنياً. سنحاول تقديم أداء جيد وخوض كأس عالم مميزة. آمل أن نتمكن في النهاية من القول إننا حققنا شيئاً جيداً". وكان منتخب بلجيكا قد ودّع النسخة الأخيرة من كأس العالم في قطر منذ الدور الأول في مجموعة ضمّت منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.