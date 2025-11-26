هل سيضم منتخب تونس لاعب قاسم باشا في أمم أفريقيا؟

- غياب آدم عروس عن منتخب تونس أثار تساؤلات، رغم احترافه في نادي قاسم باشا التركي، وسط بحث "نسور قرطاج" عن ضم المغتربين في أوروبا. - عدم مشاركة عروس في كأس العرب 2025 كان متوقعاً بسبب صعوبة انضمام المحترفين، لكن الغموض يحيط بمشاركته في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، رغم تطور مستواه. - لم يتلقَ عروس أي اتصال من الجهاز الفني لمنتخب تونس، باستثناء دعوة لمعسكر المنتخب الرديف في مصر، والتي رفضها ناديه التركي.

طرحت الجماهير تساؤلات عديدة حول سبب غياب المدافع الشاب، آدم عروس (21 عاماً)، عن منتخب تونس لكرة القدم، طيلة الفترة الأخيرة، وعدم ضمه إلى الفريق، رغم احترافه في نادي قاسم باشا التركي، هذا الموسم، بينما يبحث "نسور قرطاج" بشكل واضح عن ضم المغتربين في أوروبا.

وإذا كان غياب عروس عن منتخب تونس في بطولة كأس العرب قطر 2025، مفهوماً، بالنظر إلى صعوبة انضمام المحترفين في "القارة العجوز" إلى القائمة، في هذه المسابقة، فإنّ حالة من الغموض ترافق إمكانية مشاركة لاعب فريق الملعب التونسي السابق، في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، وسط بعض الدعوات لضمّه إلى القائمة، تزامناً مع تطور مستواه في الفريق التركي.

وبحسب ما كشفه مصدر مقرّب من آدم عروس، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، فإنّ اللاعب لم يتلقَ أي اتصال من الجهاز الفني لمنتخب تونس، موضحاً أنّ عروس لا ينتمي إلى قائمة اللاعبين التي أعدها المدير الفني للمنتخب، التونسي سامي الطرابلسي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مشيراً إلى أن الدعوة الوحيدة، التي تلقاها عروس، كانت خلال معسكر المنتخب الرديف في مصر، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

واضطر منتخب تونس حينها إلى الاتصال باللاعب لتعويض زميله المصاب، مروان الصحراوي، خلال مباراتي مصر الوديتين، لكن نادي قاسم باشا التركي رفض تحريره، نظراً لأنّه كان حديث العهد مع الفريق، في ذلك الوقت، ويحتاج إلى مواصلة تحضيراته البدنية لدخول المنافسات الرسمية، ومنذ ذلك الحين لم يدخل الجهاز الفني أو الاتحاد التونسي في اتصال مع آدم عروس.