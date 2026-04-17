هل سيسافر منتخب إيران إلى أميركا قبل مونديال 2026؟

- مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 تثير اهتمام الإعلام العالمي، رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تتوقع إدارة ترامب سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة. - أكد أندرو جولياني أن المسؤولين الأميركيين يمضون قدماً في خطط مشاركة منتخب إيران، مع توجيه دعوة شخصية من الرئيس ترامب للفريق لزيارة الولايات المتحدة قبل المونديال. - من المتوقع أن يصل منتخب إيران إلى الولايات المتحدة في يونيو لإقامة معسكر تدريبي في أريزونا، ومواجهة منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، مع مباراة ودية ضد بورتوريكو.

تُعد مشاركة منتخب إيران في منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حديث وسائل الإعلام العالمية، رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة إي إس بي إن الأميركية، الجمعة، أن المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم 2026 التابع للبيت الأبيض أندرو جولياني أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع سفر منتخب إيران إلى الولايات المتحدة حتى يشارك في المونديال القادم، رغم الأخبار التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبتهم بعدم اللعب في المسابقة الدولية بسبب الحرب التي فرضت على بلادهم من قبل أميركا وإسرائيل.

وقال أندرو جولياني إنّه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، فإن المسؤولين الأميركيين يمضون قدماً في خطط تتضمن مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم، مشيراً إلى أنه لا يتحدث نيابة عن المنتخب الإيراني، لكنه أكد قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه دعوة شخصية إلى الفريق حتى يزور الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات المونديال المقبل.

وبحسب جولياني، فإن الحكومة الأميركية تتوقع وصول منتخب إيران بحلول العاشر من شهر يونيو/حزيران، حتى يُقام معسكر تدريبي في توكسون، أريزونا، حيث من المتوقع أن يسافر الفريق بعد ذلك إلى لوس أنجليس لمواجهة نيوزيلندا وبلجيكا، قبل التوجه إلى سياتل لخوض اللقاء ضد المنتخب المصري.

وكشف المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم 2026 التابع للبيت الأبيض أندرو جولياني أن منتخب إيران لديه وفق الجدول الموضوع لدى منظمي المونديال مواجهة ودية ستكون ضد منتخب بورتوريكو قبل انطلاق منافسات المسابقة الدولية، ولم يطرأ أي تغيير على هذه الترتيبات، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد دائماً أن المنتخب الإيراني لن ينسحب من البطولة.