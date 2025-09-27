- يتزايد الحديث في الأوساط الرياضية العراقية عن احتمال حضور كريستيانو رونالدو لمواجهة نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا، مما أثار حماسة الجماهير ووسائل الإعلام. - أكد رئيس نادي الزوراء، حيدر شنشول، أن حضور رونالدو لا يزال في إطار الاحتمالات ولم يتم تأكيده رسمياً بعد، رغم غيابه عن مباراة النصر السعودي ضد الشرطة في العراق العام الماضي. - يُعتبر رونالدو رمزاً للنجومية والاحترافية، وقد وجه رسالة للجماهير العراقية عبر إنستغرام، معبراً عن أمله في رؤيتهم قريباً.

يتصاعد الحديث هذه الأيام، في الأوساط الرياضية العراقية، عن احتمال حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) إلى العراق، لخوض مواجهة نادي الزوراء المرتقبة، المقررة في الجولة الثانية، من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، يوم الأربعاء المقبل.

وأشعل هذا الحدث حماسة الجماهير، ووسائل الإعلام المحلية والعربية، التي ترى في هذه الخطوة حال حصولها، حدثاً استثنائياً في تاريخ الكرة العراقية. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، وحول إمكانية قدوم رونالدو إلى العراق لخوض المواجهة المرتقبة: "هناك احتمال لحضور النجم كريستيانو رونالدو إلى العراق للعب أمام الزوراء، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد لنا رسمياً".

ويُمثل رونالدو، الذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، رمزاً للنجومية والاحترافية العالية بالنسبة إلى الجمهور العراقي. ورغم الحماسة الكبيرة، يشير المتابعون إلى أن كل ما يُتداول حالياً، يبقى في إطار الاحتمالات، وأن أي إعلان رسمي من الأطراف المعنية لم يصدر بعد. وغاب رونالدو عن فريقه النصر السعودي، الذي لعب في العراق، ضد نادي الشرطة، العام الماضي، على ملعب المدينة في بغداد، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحرص نجم ريال مدريد السابق، على توجيه رسالة للجماهير العراقية حينها، قبل ساعات من انطلاق المواجهة في بغداد. وكتب "الدون"، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام: "أتمنى لزملائي حظاً سعيداً في المباراة، وأوجه رسالة خاصة إلى كل جماهيري في العراق: أتمنى رؤيتكم جميعاً في أقرب وقت".