هل سيتعاقد ريال مدريد مع لاعب الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي؟

- روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، يطمح للانضمام إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الحالي، مستفيدًا من قوانين الفيفا التي تسمح له بالتفاوض في آخر 6 أشهر من عقده. - رغم اهتمام الجهاز الفني لريال مدريد بتعزيز خط الوسط، إلا أن الإدارة مترددة بشأن ضم نيفيز في الانتقالات الشتوية الحالية، مما يضعف فرصه في الانتقال. - تلقى نيفيز عرضًا مغريًا لتمديد عقده مع الهلال، لكنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، مع بقاء أسبوع على إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

يطمح لاعب الهلال السعودي، البرتغالي روبن نيفيز (28 عاماً)، إلى الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك مع قرب نهاية العقد الذي يربطه بناديه الحالي، حيث يُمكنه إمضاء عقد مع ناديه الجديد، بما أنه سيكون حرّاً بنهاية الموسم الحالي. وتُتيح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأي لاعب إمضاء عقدٍ جديد في آخر 6 أشهر من عقده مع ناديه الحالي. وانضمّ نيفيز إلى الهلال السعودي في عام 2023 قادماً من وولفرهامبتون الإنكليزي، مقابل 40 مليون يورو وخاض معه 112 مباراة، بحسب أرقام نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وبحسب الصحافي أنطون ميانا من إذاعة كادينا سير، يبرز اسم واحد من بين جميع الأسماء الأخرى، باعتباره لاعباً مُحتملاً للانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، وهو روبن نيفيز. وأشار الصحافي إلى أن بعض أعضاء الجهاز الفني في النادي الملكي، يعتقدون أنّ الفريق بحاجة إلى لاعب وسط مبدع، إلا أنّ إدارة ريال مدريد لا تفكر في أي صفقة في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، أمس الثلاثاء، ما يُضعف فرص لاعب الهلال السعودي في خوض تجربة مثيرة في مسيرته.

ويرغب روبن نيفيز في الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي الحالي، وبالتالي العودة إلى الدوريات الأوروبية. ويرى الجهاز الفني للريال أن الفريق بحاجة إلى تعزيز خط وسطه، غير أنّ الإدارة لديها شكوك حول أداء البرتغالي، كذلك إن انتهاء عقده في يونيو/ حزيران المقبل، يثنيها عن دفع أي رسوم انتقال في يناير/ كانون الثاني. وقد تلقى اللاعب عرضاً مُغرياً لتمديد عقده من قبل إدارة الهلال، إلا أنه يفضل اللعب لفريق ريال مدريد حالياً. ولا يزال أمام "الميرنغي" أكثر من أسبوع قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، ويبدو أنه لن يضم أيّ لاعبين في نهاية المطاف، ما لم تحدث أي ظروف غير متوقعة.