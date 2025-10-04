هل سخر سائق ماكلارين من هاميلتون؟

- لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، أبدى غضبه بعد التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بسبب تصادم مع أوسكار بياستري من فريق ماكلارين. - أوسكار بياستري انتقد هاميلتون وفريق فيراري بسخرية، مشيراً إلى ضرورة تحسين رؤية السائقين لمنافسيهم، بعد حادثة المنعطف الأول التي أثرت على أدائه. - الاتحاد الدولي للسيارات حذر السائقين من الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة المتوقع وصولها إلى 31 درجة مئوية، مما قد يؤثر على الأداء في السباق.

ظهر سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، غاضباً وبشدة، بعد نهاية التجارب الحرة الأولى، ضمن منافسات سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بسبب ما حدث مع منافسه في فريق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الجمعة، أن أوسكار بياستري قام بتوجيه انتقادات لاذعة إلى لويس هاميلتون وفريق فيراري، بعدما كان ينطلق بسرعة نحو المنعطف الأول، واصطدم بنجم الفريق الإيطالي، الذي انحرف بسيارته إلى يمين الحلبة في محاولة منه للابتعاد عن طريق الأسترالي في المنعطف الأيسر البطيء، ما جعل صاحب الـ24 عاماً مُضطراً إلى التخلي عن لفته على إطارات لينة، عقب تراجع سرعته.

وتابعت أن أوسكار بياستري قام بالسخرية من لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، وقال: "يجب على فريق فيراري أن يخترع المرايا في سيارته يوما ما، حتى يتمكن البريطاني من رؤية منافسيه خلفه"، في إشارة واضحة إلى الاستهزاء بما فعله صاحب الأربعين عاماً، الذي لم يسكت نهائياً على ما حدث، بل طالب القائمين على الفريق وضعه بالصورة، وتحذيره في حال وجود أحد يأتي من خلفه.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات، قام بتوجيه تحذير إلى جميع السائقين المشاركين في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بأن عليهم معرفة خوضهم المنافسة في طقس مضطرب، وفي ظل ارتفاع كبير في الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، ما يؤثر على قيادتهم في المنافسة.