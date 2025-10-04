هل سخر سائق ماكلارين من هاميلتون؟

رياضات أخرى
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
04 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:00 (توقيت القدس)
هاميلتون يتحدث مع وسائل الإعلام بعد سباق أذربيجان، 19 سبتمبر 2025 (كيم إيلمان/Getty)
هاميلتون يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد سباق أذربيجان، 19 سبتمبر 2025 (كيم إيلمان/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، أبدى غضبه بعد التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بسبب تصادم مع أوسكار بياستري من فريق ماكلارين.
- أوسكار بياستري انتقد هاميلتون وفريق فيراري بسخرية، مشيراً إلى ضرورة تحسين رؤية السائقين لمنافسيهم، بعد حادثة المنعطف الأول التي أثرت على أدائه.
- الاتحاد الدولي للسيارات حذر السائقين من الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة المتوقع وصولها إلى 31 درجة مئوية، مما قد يؤثر على الأداء في السباق.

ظهر سائق فريق فيراري الإيطالي، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً)، غاضباً وبشدة، بعد نهاية التجارب الحرة الأولى، ضمن منافسات سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بسبب ما حدث مع منافسه في فريق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الجمعة، أن أوسكار بياستري قام بتوجيه انتقادات لاذعة إلى لويس هاميلتون وفريق فيراري، بعدما كان ينطلق بسرعة نحو المنعطف الأول، واصطدم بنجم الفريق الإيطالي، الذي انحرف بسيارته إلى يمين الحلبة في محاولة منه للابتعاد عن طريق الأسترالي في المنعطف الأيسر البطيء، ما جعل صاحب الـ24 عاماً مُضطراً إلى التخلي عن لفته على إطارات لينة، عقب تراجع سرعته.

وتابعت أن أوسكار بياستري قام بالسخرية من لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، وقال: "يجب على فريق فيراري أن يخترع المرايا في سيارته يوما ما، حتى يتمكن البريطاني من رؤية منافسيه خلفه"، في إشارة واضحة إلى الاستهزاء بما فعله صاحب الأربعين عاماً، الذي لم يسكت نهائياً على ما حدث، بل طالب القائمين على الفريق وضعه بالصورة، وتحذيره في حال وجود أحد يأتي من خلفه.

علاقة قوية تربط النجوم بالحيوانات (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

نجوم الرياضة أبطال مواقف إنسانية مع الحيوانات

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات، قام بتوجيه تحذير إلى جميع السائقين المشاركين في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، بأن عليهم معرفة خوضهم المنافسة في طقس مضطرب، وفي ظل ارتفاع كبير في الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، ما يؤثر على قيادتهم في المنافسة.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
غوارديولا في ملعب لويس الثاني في موناكو، 1 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غوارديولا يدعو لمظاهرات لدعم فلسطين... فيديو من الجالية الفلسطينية

ماينان خلال تدريبات ميلان في مقر النادي، 2 أكتوبر 2025 (جوزيبي كوتيني/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

هل وافق ميلان على التخلي عن حارسه ماينان؟

لاعبو كريسيتال بالاس يحتفلون بهدفهم أمام ليفربول، 27 سبتمبر 2025 (سباستيان فراج/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

كريستال بالاس... من فريق يعاني إلى ثامن أقوى نادٍ في العالم