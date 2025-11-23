هل سجل نجم أرسنال هدفاً غير صحيح ضد توتنهام؟ الشريف يُجيب

- أثار هدف إيبيريشي إيزي الثاني في مرمى توتنهام جدلاً واسعاً، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحته، مشيراً إلى عدم وجود تداخل مع حارس المرمى أو حجب للرؤية من اللاعبين في موقف تسلل. - أرسنال واصل تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بعد فوزه في تسع مباريات، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 18 نقطة في المركز التاسع. - المباراة انتهت بفوز أرسنال 4-1 في ديربي لندن، مما عزز من مكانة الفريق تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

أثار الهدف الثاني الذي سجله نجم نادي أرسنال الإنكليزي إيبيريشي إيزي في شباك ضيفه توتنهام، خلال مواجهة "ديربي" لندن التي انتهت لصالح كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات "البريمييرليغ"، الكثير من الجدل بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه حول صحة هدف نجم أرسنال في الدقيقة الـ46 بقوله: "كانت هناك هجمة منظمة لصالح كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا، وسيطر إيبيريشي إيزي عليها، وتقدم إلى عمق منطقة الجزاء، وعند لحظة التسديد، كان هناك ثلاثة لاعبين من رفاقه في موقف تسلل، لكن خط الرؤية بين حارس المرمى والكرة لم يكن محجوباً من قِبل أي من اللاعبين الموجودين في موقف تسلل".

وتابع: "لا وجود لتداخل مع حارس مرمى توتنهام في لحظة تسديدة الكرة، التي كان يراها بشكل واضح وجلي، لأنه استطاع متابعة مسار الكرة من دون أن يكون هناك أي انقطاع أو حركة ظاهرة من قِبل الموجودين في موقف تسلل للعب الكرة، أو المنافسة عليها أو حجب خط الرؤية في تلك اللحظة، ومِن ثمّ، لا وجود لحالة تسلل، بمعنى لا يوجد تداخل بين اللاعبين الثلاثة وحارس المرمى، الذي لم تُحجب الرؤية عنه، وكان قرار الحكم المساعد صحيحاً بعدم احتساب وجود حالة تسلل، وهدف أرسنال الثاني كان صحيحاً".

ويُذكر أن نادي أرسنال واصل التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما جمع 29 نقطة عقب فوزه في تسع مباريات، وحقق تعادلين وتلقى خسارة وحيدة فقط، فيما تجمد رصيد غريمه توتنهام عند 18 نقطة في المركز التاسع.