هل سجل سوسيداد هدفاً غير صحيح أمام برشلونة؟ الشريف يوضح

- شهدت مباراة برشلونة وريال سوسيداد حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة هدف ريال سوسيداد، مشيرًا إلى عدم وجود تسلل في الحالتين اللتين تم التحقق منهما عبر تقنية الفار. - انتصار برشلونة بنتيجة 2-1 على ريال سوسيداد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 18 نقطة. - ريال سوسيداد بقي في المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط، بعد خسارته أمام برشلونة، مما يعكس تحديات الفريق في الموسم الحالي.

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد (2-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه في صحة الهدف، الذي سجله نادي ريال سوسيداد في مرمى برشلونة، عند الدقيقة الـ 31 من عمر الشوط الأول، بقوله: "نُظمت هجمة لصالح الفريق الضيف، ووصلت الكرة إلى غونكالو غيديز، الذي تقدم قليلاً ورفع الكرة من الجهة اليمنى باتجاه قوس منطقة الجزاء نحو ميكيل أويارزابال، الذي سيطر عليها، وفي تلك اللحظة كان قائد ريال سوسيداد في موقف صحيح لا تسلل فيه، رغم أنه كان متقدماً على ثلاثة مدافعين، لأن الظهير الأيسر لنادي برشلونة، جيرارد مارتن، كان يقوم بعملية تغطية، وأقرب بفارق بسيط إلى خط مرماه".

وتابع: "تقدم ميكيل أويارزابال داخل منطقة الجزاء، وتحولت الكرة منه إلى زميله أندير بارينتشيا، الذي تخطى منافسه، ومرر الكرة بيسراه عرضية إلى عمق منطقة الجزاء نحو ألفارو أودريوزولا، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه مرة أخرى، لأن الكرة كانت أقرب إلى خط مرمى برشلونة من اللاعب الذي مُررت إليه الكرة، وكان نجم سوسيداد خلف الكرة لحظة تمريرها، وقرار الحكم المساعد كان صحيحاً أيضاً في الحالة الثانية، وطبعاً الفار قام بالتحقق من الحالتين، وأكد صحة قرار الحكم المساعد باحتساب الهدف".

ويذكر أن انتصار نادي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء، جعله يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما جمعت كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، 19 نقطة منذ بداية الموسم، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني (18 نقطة)، في حين تجمد رصيد ريال سوسيداد عند خمس نقاط في المركز الـ 17.