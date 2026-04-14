هل سجل الهلال هدفاً مسبوقاً بتسلل ضد السد؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة الهلال السعودي والسد القطري تنافساً قوياً في جدة، حيث انتهت بالتعادل (3-3) قبل أن يحسم السد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر الركلات الترجيحية. - أثار هدف الهلال الأول جدلاً حول التسلل، لكن خبير التحكيم جمال الشريف دعم قرار الحكم الأسترالي شون إيفانز بصحته، مؤكداً عدم وجود تسلل في الهجمة. - رغم كثرة الإنذارات، لم يشهد اللقاء الكثير من الجدل التحكيمي، لكن الاندفاع البدني كان واضحاً بين الفريقين.

شهدت مباراة الهلال السعودي والسد القطري، الاثنين في جدة، تنافساً قوياً، رغبةً من كل فريق في الوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة. وقد تمّ اللجوء إلى الحصص الإضافية من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بعد نهاية اللقاء متعادلاً (3ـ3). واستمتعت الجماهير بعروض قوية من الفريقين، قبل أن يحسم السد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من خلال الركلات الترجيحية.

وأثيرت الشكوك بشأن هدف الهلال الأول في المباراة، حيث ظهر وكأنه كان مسبوقاً بتسلل في بداية الهجوم، ولكن الحكم احتسب الهدف. وقد دعّم خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، قرار الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي أدار المباراة المثيرة، بنجاح كبير.

وقال الشريف عن الهدف: "في الدقيقة 29، وصلت الكرة إلى متعب الحربي، لاعب الهلال السعودي، ومرر الكرة بيسراه أرضية قصيرة إلى زميله ثيو هيرنانديز، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه لوجود تغطية من لاعب الظهير الأيمن لفريق السد بيدرو ميغيل. وبعد ذلك تقدم هيرنانديز ليصل إلى حدود خط المرمى ثم يعكس الكرة إلى زميله سافيتش الذي سجل هدفاً بيسراه ومنح فريقه التقدم في النتيجة، وكان قرار الحكم المساعد صحيحاً، بعدم وجود تسلل وسمح باستمرار اللعب وتسجيل مستحق للفريق السعودي".

ورغم كثرة الإنذارات التي رفعها الحكم طوال فترات اللعب، فإن اللقاء لم يشهد الكثير من الجدل التحكيمي، ولكن الاندفاع البدني كان حاضراً بقوة بين الجانبين.