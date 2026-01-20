هل ستؤثر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا على مونديال 2030؟

- تترقب الأوساط الكروية قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وسط توقعات بعقوبات محتملة بحق منتخب السنغال وجماهيره، بينما يلتزم "فيفا" بالحياد حاليًا. - الشكوك تدور حول تأثير هذه الأحداث على اختيار الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2030، حيث ينافس ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء بقوة مع ملاعب سانتياغو برنابيو وكامب نو. - رغم الأحداث، لا يُتوقع أن تؤثر على حظوظ المغرب في تنظيم البطولة، خاصة مع الإشادة الكبيرة بالتنظيم المغربي من قبل رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو.

تترقب الأوساط الكروية قرارات حاسمة بشأن الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الجدل الواسع الذي أعقب ما جرى في مدرجات المباراة، وسط توقعات بعقوبات محتملة بحق منتخب السنغال وجماهيره، وهي قرارات يعود البتّ فيها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بصفته الجهة المنظمة للبطولة.

ورغم أن المغرب تقدّم أمس الاثنين، بشكوى ضد السنغال لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكذلك لدى "كاف"، فإن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للاتحاد الأفريقي، إذ يلتزم "فيفا" في المرحلة الحالية بالبقاء على الحياد، ولا يتدخل إلا في حال رأى أن القرارات المتخذة لا تتماشى مع اللوائح أو لم تُطبق بالشكل الصحيح، بحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء. لكن إلى جانب المسار الانضباطي، هناك صور وأحداث من المدرجات خلال النهائي، انتشرت على نطاق واسع حول العالم، إضافة إلى تصرفات بعض جامعي الكرات. ومن أبرز اللقطات، المشهد الذي ظهر فيه الحارس الثالث لمنتخب السنغال، ديوف، وهو يتدخل لحماية منشفة الحارس الأساسي إدوارد ميندي، بعدما حاول جامعو الكرات انتزاعها منه.

وتكمن الشكوك الكبرى حالياً، في ما إذا كانت هذه الأحداث، قد تؤثر أو لا على قرار اختيار الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2030، الذي يستضيفه بشكل مشترك كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. فحتى وقت قريب، كان الاعتقاد السائد أن ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد هو الخيار الأبرز لدى "فيفا"، أو ربما ملعب "كامب نو" التابع لبرشلونة. غير أن منافساً قوياً دخل على الخط بقوة، وهو ملعب الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج، ما جعله مرشحاً جدياً لاستضافة النهائي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون لما حدث في نهائي كأس أمم أفريقيا أي تبعات على حظوظ المغرب، بصفته منظم البطولة؟ وبحسب المصدر ذاته، فمبدئياً، لا يُفترض أن يؤثر ذلك على قرار فيفا، خاصة في ظل الإشادة الكبيرة التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، بالتنظيم المغربي، حيث قال في تصريحات صحافية: "تهانينا للمغرب على البطولة الرائعة، سواء وصيفاً للبطل أو مضيفاً استثنائياً. أتقدم بخالص الشكر إلى الملك محمد السادس على دعمه المتواصل لكرة القدم، وإلى فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو مجلس فيفا".

وبينت الصحيفة الإسبانية، أنه لا يزال من المبكر جداً الحسم في هذا الملف، إذ لن تبدأ فيفا العمل الجدي على تفاصيل مونديال 2030 إلا بعد الانتهاء من كأس العالم 2026. ومع ذلك، يبقى واضحاً أن المشروع الضخم الذي يشيده المغرب يشكل تهديداً حقيقياً لطموحات كل من ملعبي سانتياغو برنابيو وكامب نو، في استضافة المباراة النهائية.