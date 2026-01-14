هل خسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف غير صحيح؟ جمال الشريف يجيب

- في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين مصر والسنغال، أثار هدف ساديو ماني الجدل بسبب ادعاء لمسه الكرة بيده، لكن الحكم احتسب الهدف رغم احتجاجات المنتخب المصري. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة الهدف، موضحاً أن ماني لم يكن في موقف تسلل ولم يلمس الكرة بيده، وأن قرار الحكم كان صحيحاً. - الهجمة بدأت بتمريرة من ماني إلى جاكسون، واستمرت حتى وصلت الكرة إلى ماني الذي سجل الهدف بعد تسديدة قوية، مما يؤكد صحة قرار الحكم.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال في طنجة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية، بسبب الهدف الوحيد الذي سجله النجم ساديو ماني.

واستطاع نجم منتخب السنغال ساديو ماني تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة بالدقيقة 78، الأمر الذي دفع نجوم منتخب مصر للاحتجاج لدى الحكم بحجة قيام مهاجم "أسود التيرانغا" بلمس الكرة بيده قبل تنفيذ التسديدة، إلا أن الحكم قرر احتساب الهدف رغم مُطالبة محمد صلاح ورفاقه بضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (فار).

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه حول صحة هدف منتخب السنغال، بقوله: "وصلت الكرة إلى ساديو ماني، الذي مرر كرة بينية إلى زميله نيكولاس جاكسون، الذي كان موجوداً قريباً من خط منطقة الجزاء، وكان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن رأس القدم اليمنى لحسام عبد المجيد أقرب إلى خط مرماه من قدم منافسه لحظة تمرير الكرة، ولا وجود لحالة تسلل، وقرار الحكم المساعد كان صحيحاً في هذا الشأن".

وتابع: "استمرت الهجمة بعدما عادت الكرة إلى لامين كامارا، الذي أطلق تسديدة قوية باتجاه مرمى منتخب مصر، واستطاع حمدي فتحي التصدي لها، وانحرفت عنه باتجاه ساديو ماني، الذي اصطدمت الكرة بصدره، وتقدم مهاجم السنغال نصف خطوة بقدمه اليسرى في محاولة منه حتى يلعب الكرة بصدره ويسيطر عليها ويحضرها لعملية التسديد، فأصبحت الكرة جاهزة للتسديد، وأطلقها قوية باتجاه حارس المرمى، الذي فشل بالتصدي لها، لذا فإن هدف منتخب السنغال كان صحيحاً لا غبار عليه، ولا وجود لحالة تسلل ولا لمسة يد على ماني، وقرار الحكم المساعد والحكم الرئيسي كان صحيحاً".