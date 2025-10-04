هل خسر ليفربول بهدف مسبوق بتسلل؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة ليفربول وتشلسي تنافساً قوياً، حيث انتهت بفوز تشلسي 2-1، وسط احتجاجات على قرارات الحكم أنتوني تايلور، الذي اعتُبرت قراراته صحيحة من قبل خبير التحكيم جمال الشريف. - طالب تشلسي بركلة جزاء في الشوط الأول، لكن الشريف أكد أن اللمس لم يرتقِ إلى الدفع، بينما طالب ليفربول بركلة جزاء في الشوط الثاني، واعتبر الشريف أن مهاجم ليفربول ارتكب الخطأ. - اعتبر ليفربول أن هدف تشلسي الثاني كان مسبوقاً بتسلل، لكن الشريف أكد صحة الهدف لوجود تغطية واضحة من مدافع ليفربول.

شهدت مباراة ليفربول الذي حل ضيفاً على تشلسي اليوم السبت، في الأسبوع السادس من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، تنافساً قوياً بين الفريقين، قبل أن تنتهي بانتصار "البلوز" (2ـ1)، وقد عرفت المواجهة احتجاجاً على بعض قرارات الحكم أنتوني تايلور الذي يُصنف من بين أفضل الحكام في العالم.

وطالب تشلسي بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، غير أن خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف اعتبر أن قرار الحكم كان سليماً عندما أمر باستمرار اللعب، وقال: "مرّ لاعب تشلسي غارناتشو إلى داخل منطقة الجزاء مُلاحَقاً من لاعب ليفربول المجري دومنيك سوبوسلاي، الذي كانت يده اليسرى الممدودة تماماً بكاملها موجودة قبل دخول منطقة الجزاء على الظهر من الخلف، ولكنها لم تقم بأي حركة إضافية لكسب قوة، واللمس موجود، ولكن اللاعب، بعدما شعر بأنه مراقب، فضّل الاعتماد على الملامسة والسعي للسقوط والحصول على ركلة جزاء، واللمس كان موجوداً، لكنه لم يرتقِ إلى درجة الدفع التي تؤثر على اللاعب، ولهذا لا توجد مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً".

كما طالب ليفربول بركلة جزاء في الشوط الثاني بعد سقوط مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك إثر التحام مع رييس جيمس، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وعلّق الحكم المونديالي على القرار قائلاً: "تحرك إيزاك للكرة داخل منطقة الجزاء، ولاحقه مدافع تشلسي جيمس، الذي أصبح تبإمكانه السيطرة على الكرة، بعدما تقدم قليلاً على منافسه إثر اصطدام الكرة بالأرض، إلا أن إيزاك أمسك رقبة القميص من الخلف وسحب منافسه إلى الوراء لإضعاف سيطرته على الكرة، وذهبت الكرة بعيداً عن اللاعبين، ولا توجد مخالفة من جيمس الذي تعرض للمسك، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه، ومن ثمّ تحركت يده نتيجة الجذب إلى اليسار ولمست وجه المهاجم، وعليه فإن المهاجم هو الذي ارتكب الخطأ وأخل بتوازن المدافع، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب مخالفة لمهاجم ليفربول".

واعتبر ليفربول أن هدف تشلسي الثاني كان مسبوقاً بتسلل، ولكن خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف أكد سلامة الموقف، وأضاف: "كان لاعب تشلسي كوكاريلا في موقف صحيح لا تسلل فيه، وذلك عندما وصلت إليه الكرة لوجود تغطية واضحة من ثاني آخر مدافع من فريق ليفربول، وبعد لعب الكرة، توقف المدافع في محاولة منه لكشف حالة التسلل، وقرار الحكم المساعد كان صائباً باحتساب هدف صحيح لفريق تشلسي".