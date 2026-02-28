هل خسر بيرنلي في البريمييرليغ بخطأ تحكيمي؟ الشريف يجيب

شهدت المواجهة، التي خسر فيها بيرنلي أمام ضيفه برينتفورد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليغ"، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين جماهير الرياضة.

واستطاع اللاعب الإنكليزي أشلي بارنز تسجيل هدف التعادل لصالح نادي بيرنلي في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني في المواجهة بشباك برينتفورد، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت وطلبت من الحكم الرئيسي التريث، قبل استئناف اللعب، لتقرر بعد عدة دقائق، أن الهدف الذي تم إحرازه غير صحيح، بسبب وجود لمسة يد.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "رفعت الكرة داخل منطقة جزاء برينتفورد، وارتقى إليها أحد لاعبي بيرنلي وحولها باتجاه زميله أشلي بارنز، الذي قام بحركة إضافية، عبر تحريك يده اليسرى، مما أدى إلى اصطدام الكرة بها، وسقوطها قريبة منه، حيث استدار وسجل بيمناه هدف التعادل لصالح فريقه".

وتابع: "أثناء الاحتفال بالهدف، وقبل استئناف اللعب، قامت تقنية الفار، من التحقق حول صحة الهدف، وطبعاً كما ذكرنا، أشلي بارنز قام بحركة إضافية، واستطاعت يده أن تساعده في عملية السيطرة على الكرة، وتهيئتها للتسديد، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً بإلغاء هدف أشلي بارنز، بسبب وجود حركة إضافية من اليد أسفرت عن لمس الكرة باليد قبل تسجيل الهدف".

وختم الشريف حديثه: "عند حصول لمسة يد تعتبر مخالفة إذا أحرز اللاعب هدفاً في مرمى الفريق المنافس مباشرة بيده أو ذراعه، حتى لو لم يكن قاصداً، وأيضاً بعد أن تلمس الكرة اليد أو الذراع فوراً يتم بعدها إحراز الهدف، حتى لو كان ذلك دون قصد. وهذا مبني على فلسفة اللعبة التي لا تجيز احتساب هدف سُبق بلمسة يد من نفس اللاعب".