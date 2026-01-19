- أثارت مباراة الترجي والاتحاد المنستيري جدلاً تحكيمياً حول هدف يوسف العبدلي في الدقيقة 47، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة الهدف وعدم وجود مخالفة. - وصف الشريف تفاصيل الهدف، حيث تمكن العبدلي من السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء رغم محاولات مدافعي الترجي، وأحرز الهدف بعد مراوغة الحارس. - أكد الشريف أن قرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً، رغم سلوك العبدلي غير الرياضي بخلع قميصه للاحتفال، مما استوجب إنذاره.

شهدت المواجهة التي خسرها نادي الترجي أمام الاتحاد المنستيري بهدفين مقابل هدف، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحة هدف الانتصار الذي سجله يوسف العبدلي في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وقال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "وصلت تمريرة طويلة باتجاه مهاجم الاتحاد المنستيري يوسف العبدلي، الذي كان محاطاً من قبل مدافعين من الترجي، وسقطت الكرة واصطدمت بجسم المهاجم، وتحول مسارها قليلاً باتجاه خليل القنيشي، إلا أن المهاجم استطاع أن يمدّ مشط قدمه اليمنى في الهواء، وتمكن من خلالها من تمرير الكرة لنفسه إلى داخل منطقة الجزاء، وتحرك بين مدافعي الترجي، وهما خليل القنيشي الذي يتحرك إلى يمينه للخلف، وحمزة الجلاصي الذي يتحرك ليسار نجم الاتحاد".

وتابع الشريف: "حاول خليل القنيشي اللحاق بالمهاجم، الذي تقدم وأصبحت الكرة تحت سيطرته داخل منطقة الجزاء، لكن وجه القدم اليسرى لنجم الترجي اصطدمت بالساق اليمنى له من الخلف، ما أدّى إلى اختلال توازنه وسقوطه من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، دون أن يرتكب يوسف العبدلي أي مخالفة بحق مدافعي الترجي، وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب دون تدخل، واستطاع مهاجم الاتحاد المنستيري أن يحرز هدفاً بعد سيطرته على الكرة، ومراوغة الحارس ووضع الكرة في المرمى".

وختم الحكم الدولي السابق جمال الشريف حديثه بالقول: "هدف الاتحاد المنستيري في شباك الترجي صحيح وسليم، ويوسف العبدلي خلع قميصه للاحتفال بالهدف، وهذا سلوك غير رياضي يتسبب في إضاعة الوقت وبالتالي يستوجب الإنذار، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة، والهدف في شباك الترجي صحيح، والقرار الفني والانضباطي كان صحيحاً".