هل حُرم منتخب المغرب ركلتي جزاء أمام هايتي؟ جمال الشريف يجيب

- حقق منتخب المغرب انتصاراً مثيراً على هايتي بنتيجة (4-2) في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني بعد تسجيله الانتصار الثاني في الدور الأول. - شهدت المباراة مطالبات بركلتي جزاء لصالح المغرب، حيث رفض الحكم احتسابها بعد مراجعة الحالات، وأكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة قرارات الحكم في كلتا الحالتين. - احتج لاعبو هايتي على الهدف الرابع للمغرب، لكن التقنية أكدت شرعية الهدف بعد مراجعة الحالة، حيث لم تتجاوز الكرة خط المرمى بكاملها.

حقق منتخب المغرب انتصاراً مثيراً على هايتي في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026، بنتيجة (4ـ2) ليسجل الانتصار الثاني في الدور الأول، ويتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة. وشهدت المباراة تنافساً لافتاً، حيث حاول منتخب المغرب تحقيق انتصار بفارق عريض ليضمن صدارة ترتيب المجموعة.

كذلك طالب منتخب المغرب بركلتي جزاء في هذه المباراة؛ ففي الدقائق الأولى سقط إسماعيل صيباري، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن قرار الحكم: "قاد صيباري هجوماً وتقدم إلى حدود من منطقة الجزاء، ملاحقاً من اللاعب إكسبيرينس الذي حاول وقف تقدمه، إلا أن اللاعب المغربي تخلص منه، وتقدم داخل منطقة الجزاء بين مدافعين، وحاول لعب الكرة بقدمه اليمنى ثم اليسرى، ولكن الكرة اصطدمت بالساق اليسرى لجون جاك. وتابع صيباري حركته، فحصل تصادم مع المدافع، دون وجود أية مخالفة من قبل جون جاك، الذي كان ثابتاً عند محاولة مرور صيباري، ولهذا فإن قرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً".

بدوره، طالب نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز بركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب. وعلق الشريف على القرار قائلاً: "في الدقيقة الـ57، دخل دياز منطقة الجزاء، ملاحقاً من جون بلغاردي، الذي مد مشط قدمه اليمنى لإبعاد الكرة، إلا أن دياز حرك أسفل قدمه اليسرى باتجاه قدم المنافس المتحركة، فأوقفها ومنعها من الوصول إلى الكرة. وبعد ذلك، لامست قدم دياز الكرة، لتخرج خارج الملعب وتحتسب ركلة مرمى. لا توجد مخالفة، لأن دياز هو من حرك قدمه باتجاه قدم المنافس، وبالتالي كان قرار الحكم باحتساب ركلة مرمى صحيحاً".

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واحتج لاعبو هايتي على هدف المغرب الرابع، لكن الشريف دعم قرار الحكم، موضحاً أنه "في الدقيقة الـ89، دخل سفيان رحيمي إلى منطقة الجزاء، ملاحقاً من الظهير الأيمن الذي حاول إبعاد الكرة، لكن رحيمي لعبها بمشط قدمه اليمنى قبل أن تتجاوز خط المرمى، ثم مررها إلى جاسم ياسين الذي أحرز الهدف الرابع. احتسب الحكم الهدف، لكنه أوقف استئناف اللعب للتحقق مما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بكاملها عندما لعبها رحيمي، وهو ما نفته التقنية بعد مراجعة الحالة. وكان قرار الحكم صحيحاً، والهدف شرعياً، لأن الكرة لم تتجاوز خط الملعب بكاملها".