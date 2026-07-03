هل حُرم منتخب الجزائر من ركلة جزاء أمام سويسرا؟ جمال الشريف يوضح

- تأهل المنتخب السويسري إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه على الجزائر 2-0 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً. - في الدقيقة 43، حصلت الجزائر على ركلة ركنية أثارت جدلاً حول محاولة نبيل بن طالب التخلص من رقابة ريكاردو رودريغيز. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن تدخل رودريغيز لم يكن مؤثراً بما يكفي لاحتساب ركلة جزاء، مما جعل قرار الحكم بمواصلة اللعب صحيحاً.

تأهل المنتخب السويسري إلى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على منتخب الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن دور الـ 32 من البطولة، وشهدت حالة تحكيمية جدلية.

وفي الدقيقة 43 من المباراة، حصل منتخب الجزائر على ركلة ركنية، قبل أن تُنفذ لتبدأ لقطة مثيرة داخل منطقة الجزاء. وحول هذه اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "كان نبيل بن طالب متمركزاً قرب الحافة الداخلية لمنطقة الجزاء، تحت رقابة لصيقة من ريكاردو رودريغيز. ومع انطلاق تنفيذ الركلة الركنية، حاول بن طالب التخلص من الرقابة عبر تحركات يميناً ويساراً لصنع مساحة للهروب من المراقبة".

وتابع الشريف: "في تلك اللحظة بدأت الكرة تدخل منطقة اللعب، فمد رودريغيز ذراعه اليمنى باتجاه جسم بن طالب، لكن دون أن يصل ذلك إلى مستوى الشد أو الإمساك المؤثر الذي يعرقل الحركة بشكل واضح. ورغم ذلك، سقط بن طالب أرضاً في محاولة للحصول على ركلة جزاء، بينما كانت الكرة قد واصلت طريقها إلى منطقة المرمى، وأبعدها عن الدفاع السويسري".

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وختم الشريف بالقول إن "عملية مد اليد من المدافع لم ترتقِ إلى درجة المخالفة المؤثرة أو العرقلة التي توقف أو تعيق حركة اللاعب بشكل فعلي، وبالتالي لا وجود لحالة تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر. وبناءً على ذلك، كان قرار الحكم صحيحاً بمواصلة اللعب دون إيقافه أو احتساب ركلة جزاء، لعدم ثبوت مخالفة واضحة في هذه اللقطة".