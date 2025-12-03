هل حُرم منتخب البحرين من ضربة جزاء أمام العراق؟ الشريف يُجيب

- فاز منتخب العراق على البحرين 2-1 في كأس العرب 2025، وسط جدل حول ركلة جزاء لم تُحتسب للبحرين بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، حيث كانت يد اللاعب العراقي ملاصقة لجسمه ولم تُحدث أي حركة إضافية. - يسعى العراق لتحقيق لقبه الخامس في البطولة التي تُقام في قطر بمشاركة 16 منتخباً، وتقدم جوائز مالية كبيرة.

انتصر منتخب العراق على نظيره البحرين بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، في مباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، والتي شهدت مطالبة الفريق الخاسر بركلة جزاء خلال الشوط الأول، بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع أسود الرافدين داخل منطقة الجزاء، فهل كان قرار الحكم الغابوني بيير أتشو صحيحاً؟

وقال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن حالة اللمس: "في الدقيقة 35، شن منتخب البحرين هجمة، وكانت الكرة بحوزة فنسنت إيمانويل رقم 14، الذي تقدّم إلى داخل منطقة الجزاء، محاولاً رفع الكرة إلى الخلف، وقام اللاعب العراقي أكام هاشم بعملية احترازية بوضع كلتا يديه خلف ظهره، وبالتالي أصبحت اليدان والذراعان ملاصقتين للجسم".

وتابع الشريف حديثه قائلاً: "هنا ارتفعت الكرة، التي لعبت من مسافة قصيرة، واصطدمت بساعد اليد اليمنى، القريبة جداً من الجسم، والتي لم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ولم تقم بأي حركة إضافية تجاه لعب الكرة، بالتالي كان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب من دون احتساب مخالفة، اللمس موجود لكن لا مخالفة، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء".

ويسعى منتخب العراق لحصد اللقب الخامس في تاريخه، بعدما كان آخر تتويج له في 1988، خاصة في هذه النسخة التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً، وتشهد تقديم جوائز مالية ضخمة.

