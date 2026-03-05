- شهدت مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث احتج لاعبو نوتنغهام على هدف رودري بدعوى مضايقة هالاند لحارس المرمى، لكن الحكم أقر بصحة الهدف وفقاً للقانون. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن هالاند لم يرتكب أي مخالفة، حيث كان في موقعه بشكل قانوني، مما يجعل قرار الحكم باحتساب الهدف صحيحاً. - في الوقت البدل الضائع، طالب مانشستر سيتي بركلة جزاء، لكن الشريف أوضح أن قرار الحكم بعدم احتسابها كان صحيحاً لعدم وجود مخالفة.

شهدت المواجهة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع ضيفه نوتنغهام فورست في استاد الاتحاد، مساء الأربعاء، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حالات تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضية، حول صحتها.

واحتج نجوم نادي نوتنغهام فورست على الهدف، الذي سجله النجم الإسباني رودري لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني في المباراة، بداعي قيام المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، بمُضايقة حارس المرمى البلجيكي، ماتز سيلس، الذي اشتكى من تعرضه للمسك، ما أثر على قدرته في الحركة صوب الكرة القادمة من الركلة الركنية، لكن قاضي المواجهة أمر باستئناف اللعب.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "عند لحظة تنفيذ الركلة الركنية لصالح مانشستر سيتي، كان إرلينغ هالاند خلف حارس مرمى نوتنغهام فورست وقريباً منه، والقانون يجيز للاعبين أن يختاروا أماكنهم فوق الميدان، والحارس هنا لا يتمتع بأي حصانة داخل منطقة مرماه حيث يعامل كباقي اللاعبين، المدافع نيكو ويليامز قام بالتحرك والوقوف أمام النرويجي، مما جعل كلا اللاعبين قريبين من حامي العرين".

وتابع: "عندما لعبت الكرة قام حارس المرمى بإبعاد كلا اللاعبين عنه، ومن ثم ذهبت الكرة المرفوعة إلى داخل منطقة المرمى باتجاه القائم البعيد، وهنا ارتقى إليها رودري، الذي وضعها في الشباك، ولا وجود في هذه الحالة لأي مخالفة، لأن إرلينغ هالاند لم يرتكب أي مخالفة دفعاً أو مسكاً، وكان وجوده مبكراً في المكان الذي اختاره، وهذا الأمر مُصان في قانون اللعبة، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي".

وحول مُطالبة مانشستر سيتي بركلة جزاء في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني، أوضح الشريف: "وصلت الكرة إلى سافيو، الذي استحوذ على الكرة خارج منطقة الجزاء وتقدم إلى عمقها ووصل عند خط المرمى، وقام بعكس الكرة لتصطدم بقدم منافسه، الأمر الذي جعل الكرة ترتفع بالهواء، لتذهب بعدها إلى رودري، الذي قام بتسديدها بقدمه اليمنى، وفي لحظة التسديد كان إليوت أندرسون قريباً".

وختم الشريف حديثه: "قام إليوت أندرسون برفع قدمه وساقه اليمنى في محاولة لصد الكرة بحال تسديدها، لكن الكرة ذهبت بعيدة عنه، فيما تابعت القدم اليمنى لنجم مانشستر سيتي الحركة الطبيعية في الهواء، ليصطدم وجه القدم اليمنى لرودري بالساق اليمنى لإليوت أندرسون، ولا وجود هنا لأي مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي".