هل حُرم ليفربول من ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة باريس سان جيرمان وليفربول جدلاً تحكيمياً، حيث رفض الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز احتساب ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد غير متعمدة من المدافع ويليام باتشو، مؤكداً صحة قراره بعدم وجود مخالفة. - تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد تدخل تقنية "الفار"، حيث تبين أن مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي لم يرتكب مخالفة أثناء تصديه للكرة. - في نهاية المباراة، طالب باريس سان جيرمان بركلة جزاء أخرى، لكن الحكم أقر باستمرار اللعب بعد تأكيد "الفار" عدم وجود دفع مؤثر من مدافع ليفربول.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه ليفربول الإنكليزي، جدلاً تحكيمياً بعد قرارات من الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز. وقد حقق النادي الفرنسي الانتصار في النهاية بنتيجة (2ـ0). وبات قريباً من التأهل إلى المربع الذهبي بفضل هذه النتيجة.

وطالب ليفربول بركلة جزاء في شوط المباراة الثاني، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن الحالة: "سدّد لاعب ليفربول ماك أليستر، كرة قوية بقدمه اليمنى، ووضع المدافع ويليام باتشو يده وساعده الأيمن خلف ظهره مع الالتفاف لمحاولة تفادي اصطدام الكرة بوجهه. لتصطدم الكرة بمرفق اليد اليمنى الملاصق تماما للجسم، والذي لم يجعل الجسم غير طبيعي، ولم يقم اللاعب بأي حركة إضافية لمنع الكرة. وهناك لمسة يد ولا توجد مخالفة لمسة يد. وقرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء".

ومنح الحكم ركلة جزاء إلى باريس سان جيرمان، ثم تراجع عن القرار. وقال الحكم المونديالي عن القرار: "سيطر زايير إيمري على الكرة ثم حاول التسديد، وقام مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي بعملية الزحلقة إلى الأمام ثم حوّل ساقه اليمنى أمام الكرة التي قام إيمري بلعبها بقدمه اليمنى. ثم قام كوناتي بصدّ الكرة بمشط قدمه اليمنى وتغيير مسارها تماما. وقبل وصوله للكرة، لم يقم بأي احتكاك بمنافسه وبالتالي لا توجد مخالفة. وقد احتسب الحكم ركلة جزاء في البداية ولكن حجرة "الفار" بعد التثبت من الحالة استدعت الحكم، الذي تراجع عن احتساب ركلة جزاء، وقراره النهائي كان صحيحاً".

كما طالب الفريق الفرنسي بركلة جزاء في اخر المباراة، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب وقال الشريف عن الحالة: "تقدم نونو منديز داخل منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسري في تلك اللحظة كان مدافع كوناتي قد وضع كف يده اليسرى على ظهر اللاعب من الخلف، دون أن يقوم بالدفع، بمعنى أن يحرك يده مستخدماً مرفق اليد ليحصل على قوة دفع تجعل المنافس يبتعد وتُضعف قدرته على لعب الكرة، فقد وضع يده فقط دون عملية دفع مؤثرة. وعندما فشل منديز في تسديد الكرة، تذرّع بأن هناك منافسة حصلت من الخلف، ترتقي إلى مستوى الدفع، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وقراره كان صحيحاً وقد دعمته حجرة "الفار" بعد التثبت".