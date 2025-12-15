هل حُرم ريال مدريد من ركلة جزاء صحيحة أمام ألافيس؟ الشريف يحسمها

- شهدت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس حالات تحكيمية مثيرة، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحة هدف ألافيس في الدقيقة 68، بعد مراجعة الفار، إذ كان كارلوس فيسنتي في موقف صحيح دون تسلل. - أشار الشريف إلى خطأ الحكم المساعد في احتساب التسلل، حيث كان مدافع ريال مدريد، أنطونيو رودريغر، يغطي التسلل بوضوح، مما جعل الهدف شرعياً. - في الدقيقة 86، طالب ريال مدريد بركلة جزاء، لكن الشريف أكد صحة قرار الحكم بعدم احتسابها، حيث لم تحدث عرقلة تستوجب المخالفة.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي ريال مدريد ومُضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة الهدف، الذي سجله ديبورتيفو ألافيس في شباك ريال مدريد عند الدقيقة الـ 68 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "لُعبت الكرة طويلة في ظهر مدافعي ريال مدريد بالمساحة الخالية، وتحرك إليها كارلوس فيسنتي، الذي استطاع السيطرة على الكرة بوجه قدمه اليمنى خارج منطقة الجزاء، ثم تحرك بضعة أمتار داخل منطقة الجزاء، وسجل هدفاً لصالح فريقه".

وتابع: "أشار الحكم المساعد إلى وجود حالة تسلل، وقبل استئناف اللعب تم التحقق من قِبل حجرة الفار، التي أشارت إلى أن الهدف كان صحيحاً، لأنه لحظة تمرير الكرة الطويلة خلف مدافعي ريال مدريد، كان كارلوس فيسنتي في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن مدافع الفريق الملكي، أنطونيو رودريغر، كان يغطي التسلل بشكل واضح تماماً، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم المساعد كان خاطئاً، وجرى تغيير قراره، وهدف ألافيس كان صحيحاً وشرعياً".

وحول مطالبة ريال مدريد بركلة جزاء في الدقيقة الـ 86 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "سيطر فينيسيوس جونيور على الكرة، ودخل منطقة الجزاء مُلاحقاً من أحد مدافعي ديبورتيفو ألافيس، فيما واجهه ناهول تاناليا، الذي حرك قدمه اليسرى، واستطاع الوصول إلى الكرة بأسفل قدمه من فوقها، وتم تحريك الكرة التي غيّرت مسارها عن البرازيلي، الذي تقدم إلى الأمام، فيما القدم التي لعبت الكرة سقطت على الأرض، وهنا حصل تلامس بين القدم اليسرى للمدافع وطرف القدم اليسرى لمهاجم ريال مدريد".

وختم الشريف حديثه: "وصل ناهول تاناليا إلى الكرة بالفعل، وحركة قدمه وعودتها إلى الأرض كانت طبيعية، ولم يحرّكها باتجاه منافسه، وحدث هذا التلامس الطفيف لأن فينيسيوس جونيور تحرك نحو الكرة، ومِن ثمّ لا توجد مخالفة، أي لم تكن هناك عرقلة بحق لاعب ألافيس، تستوجب احتساب ركلة جزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً".