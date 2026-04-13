هل حُرم تشلسي من هدف صحيح أمام مانشستر سيتي؟ الشريف يجيب

انقاد نادي تشلسي إلى هزيمة قاسية على ميدانه، أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0ـ3) في قمة مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن. وقد شهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، ليحصد في النهاية فريق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على التتويج.

وسجل تشلسي هدفاً في الشوط الأول، ألغاه الحكم، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن إلغاء الهدف: "مرر (مويسيس) كايسيدو كرة إلى مارك كوكوريلا، الذي كان موجوداً بفارق بسيط في موقف تسلل متقدماً عن ثاني اخر مدافع من مانشستر سيتي، عبد القادر خوسانوف، وألغى الحكم الهدف، وكان قراره صحيحاً".

وطالب مانشستر سيتي بركلة جراء في بداية الشوط الثاني بعد سقوط لاعبه جيريمي دوكو، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي السابق: "تقدم دوكو إلى داخل منطقة الجزاء، ولاحقه كول بالمر الذي قام بالالتحام على مستوى الكتف دون أن تكون هناك محاولة دفاع، والكرة كانت في مجال تنافس بينهما ثم مدّ ساقه باتجاه الكرة لإبعادها لكنه لم يصل إليها غير أنه لم يمد ساقه باتجاه المنافس ولم يحاول عرقلة المنافس، وبالتالي فإن عملية الالتحام قادت إلى انزلاق دوكو وسقوطه وقرار الحكم صحيح لأنه لا توجد مخالفة عرقلة أو دفع".

واحتج تشلسي على هدف مانشستر سيتي الأول، وعلّق الشريف قائلاً: "مرر (ريان) شرقي الكرة إلى (نيكو) أوريلي ليحرز الهدف الأول. ولم يرتكب أوريلي أي مخالفة قبل تصويب الكرة برأسه، ولم تكن هناك محاولة دفع أو مسك لمدافع تشلسي أندريه سانتوس وبالتالي كان الهدف صحيحاً".