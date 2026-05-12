هل حُرم بنزيمة من هدف صحيح للهلال أمام النصر؟ الشريف يُجيب

فشل نادي الهلال في حصد الانتصار أمام النصر، في قمة الدوري السعودي لكرة القدم، بعد التعادل (1ـ1)، وهي نتيجة تبقي الهلال في الوصافة، ولا تخدمه في حسابات التتويج، بما أن النصر الذي كان مدعوماً بجماهيره مازال متصدراً ويحتاج للانتصار لحسم اللقب رسمياً.

وشهدت المباراة بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، أولها مطالبة فريق النصر بركلة جزاء، في بداية اللقاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن قرار الحكم: "في الدقيقة 16، وصلت الكرة إلى لاعب النصر جواو فيلكس، الذي سدّدها باتجاه المرمى، واصطدمت الكرة بلاعب الهلال روبن نيفيز، الذي كان يضع يديه خلف ظهره تماماً كما كانت يداه ملاصقتين للجسم. وتوجد لمسة يد ولكن لا توجد مخالفة، لأنّ اليدَين كانتا قريبتَين للجسم، ولم تجعلا الجسم أكبر بشكل غير طبيعي كما أن اللاعب لم يقم بحركة إضافية لمنع الكرة وإيقافها، ولهذا فإن قرار الحكم، الذي كان قريباً من العملية، كان صحيحاً".

وقال جمال الشريف عن الهدف الملغى: "مرّر لاعب الهلال، سافيتش داخل منطقة الجزاء الكرة إلى سالم الدوسري، الذي كان ينافسه مدافع النصر على الكرة، ولعب الكرة مجدداً إلى سافيتش، وفي هذه اللحظة كان سافيتش في موقف متسلل لأنه كان أقرب لخط المرمى خصمه من ثاني آخر مدافع من النصر، محمد سيماكان، الذي كان يقف على خط منطقة المرمى، واحتفظ الحكم المساعد بقراره. ثم رفع سافيتش الكرة إلى بنزيمة الذي سجل هدفاً، ولكن الحكم المساعد رفع رايته معتبراً أن سافيتش كان متسللاً، في لحظة التي وصلته فيها الكرة، وقرار المساعد كان صحيحاً".