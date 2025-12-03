هل حُرم بلباو من ركلة جزاء أمام ريال مدريد في الليغا؟ الشريف يشرح بالدليل

03 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:51 (توقيت القدس)
تحدث الشريف عن الحالة التحكيمية بين بلباو وريال مدريد (العربي الجديد/Getty)
- شهدت مباراة ريال مدريد وأثلتيك بلباو جدلاً تحكيمياً بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح بلباو في الدقيقة 64، رغم مطالبة اللاعبين بذلك إثر لمس الكرة يد تشواميني.
- الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الكرة لمست يد تشواميني بشكل طبيعي بعد ارتدادها من زميله ميليتاو، مما يعني عدم وجود مخالفة تستدعي ركلة جزاء.
- قرار الحكم بمواصلة اللعب كان صحيحاً وفقاً للشريف، حيث لم تكن هناك مخالفة لمسة يد تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح أثلتيك بلباو.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين نادي ريال مدريد ومُضيفه أثلتيك بلباو، في ملعب سان ماميس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، بعدما احتج الفريق الباسكي على قرار الحكم، الذي رفض منحه ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء.

وامتنع الحكم الرئيس عن احتساب ركلة جزاء لصالح نادي أثلتيك بلباو، والتي طالب نجومه بها في الدقيقة الـ 64 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بعدما قام قائد خط وسط ريال مدريد، الفرنسي أوريلين تشواميني، بلمس الكرة بيده، عقب ارتدادها من قِبل زميله البرازيلي، إيدير ميليتاو، إلا أن قاضي المواجهة أمر بمواصلة اللعب، وسط احتجاج من أصحاب الأرض.

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل نجا مدافع وحارس برشلونة من الطرد أمام أتلتيكو مدريد؟ الشريف يُجيب

وتحدث الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن الحالة، بقوله: "نُظمت هجمة لصالح أثلتيك بلباو في الدقيقة الـ 64 من عمر الشوط الثاني في اللقاء، ووصلت الكرة إلى غوركا غوروزيتا، الذي قام بتمرير كرة عرضية إلى أحد زملائه، لكن مدافع الريال، إيدير ميليتاو، مدّ قدمه اليمنى، واستطاع قطع الكرة، لتذهب مباشرة إلى زميله أوريلين تشواميني".

وختم الشريف حديثه: "لامست الكرة يد أوريلين تشواميني اليمنى، التي كانت في وضعية طبيعية، ولم تقم بأي وضعية إضافية، والأهم في هذه الحالة، أنها جاءت من قِبل زميله إيدير ميليتاو، ومِن ثمّ لا وجود لمخالفة لمسة يد، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، لأنه لا توجد هناك ركلة جزاء لصالح أثلتيك بلباو ضد ريال مدريد".

