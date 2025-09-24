هل حُرم بلايلي من هدف تاريخي في الدوري التونسي؟ الشريف يُجيب

- أحرز يوسف بلايلي هدفاً رائعاً بمقصية لفريقه الترجي الرياضي ضد الأولمبي الباجي، لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل مبكر، حيث تدخلت تقنية "الفار" لتأكيد القرار. - شهدت مباريات الدوري التونسي انتصار الملعب التونسي على مستقبل المرسى، مما عزز صدارته، بينما عاد النجم الساحلي للانتصارات بفوزه على مستقبل سليمان. - الاتحاد المنستيري حقق فوزاً ضئيلاً على النادي البنزرتي، مما أضاف ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده في الدوري.

سجل نجم منتخب الجزائر، يوسف بلايلي (32 عاماً)، هدفاً مميزاً في مباراة فريقه الترجي الرياضي، الذي انتصر اليوم الأربعاء، على ضيفه الأولمبي الباجي (2ـ0)، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري التونسي، ولكن لسوء حظ بلايلي، فإن الحكم ألغى الهدف الذي كان من مقصيّة، في واحد من أفضل الأهداف في مسيرته.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن هدف بلايلي الذي ألغاه الحكم: "وصلت الكرة إلى البرازيلي يان ساس، وتقدم إلى منطقة الأولمبي الباجي ومرّر إلى زميله يوسف بلايلي الذي ارتقى إلى الكرة ولعبها بحركة مقصية مُحرزاً هدفاً، إلا أن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل مبكرة، وهنا تدخلت حجرة "الفار" للتحقق من قرار الحكم المساعد، ليتمّ إلغاء الهدف. كان التسلل في لحظة تمرير الكرة إلى يان ساس في بداية الهجوم، إذ كان متقدماً على ثاني آخر مدافع من الأولمبي الباجي، والحكم احتفظ بالقرار باعتبار وجود تقنية "الفار"، وبعد نهاية الهجوم أعلن عن وجود تسلل، وقد كان قرار الحكم المساعد صحيحاً".

وشهدت المباريات التي دارت اليوم الأربعاء، انتصاراً جديداً لفريق الملعب التونسي على حساب مستقبل المرسى، ليُحافظ على المركز الأول في الصدارة، كما عاد النجم الساحلي إلى الانتصارات مجدداً وحقق الفوز الثاني هذا الموسم بانتصاره على مستقبل سليمان (0ـ2)، كما انتصر الاتحاد المنستيري على النادي البنزرتي بنتيجة (1ـ0).