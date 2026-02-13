هل حُرم برشلونة من هدف صحيح أمام أتلتيكو مدريد؟ الشريف يجيب

- في مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أُلغي هدف لبرشلونة في الدقيقة 52 بعد مراجعة تقنية الفيديو، حيث تبين أن باو كوبارسي كان في وضعية تسلل عند تسجيله الهدف. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الكرة وصلت إلى فيرمين لوبيز بالصدفة، واستمر برشلونة في الهجوم حتى وصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي، الذي لمسها بينما كان كوبارسي في وضعية تسلل. - تقنية الفيديو أكدت أن كوبارسي كان متقدماً على الكرة وعلى ثاني آخر مدافع، مما أدى إلى إلغاء الهدف بشكل صحيح وفقاً لقوانين اللعبة.

شهدت مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين نادي برشلونة ومُضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، بعدما حُرم الفريق الكتالوني من هدف في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ52 من عمر الشوط الثاني، سجل مدافع نادي برشلونة باو كوبارسي هدفاً بعدما استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت من أجل تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المساعد، بعدما أكدت أثناء مراجعة الحالة، التي استمرت مدة ستة دقائق تقريباً، أن هدف الفريق الكتالوني غير صحيح.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه بقوله: "في الدقيقة الثانية والخمسين من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، شنّ الفريق الكتالوني هجمة انتهت بلقطة جدلية أُلغي على إثرها هدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو. تفاصيل اللعبة بدأت بوصول الكرة بالصدفة إلى فيرمين لوبيز على مشارف منطقة الجزاء، حيث واصل برشلونة بناء الهجمة داخل قوس منطقة جزاء أتلتيكو مدريد. بعد ذلك، جرى تسديد الكرة باتجاه المرمى، في وقت كان فيه لاعبو برشلونة جميعهم في وضعية صحيحة، مع وجود تغطية من ثاني آخر مدافع في صفوف أتلتيكو، وهو اللاعب ماتيو روجيري".

وأردف: "واصلت الكرة مسارها داخل المنطقة، وحاول لاعب أتلتيكو مدريد هانكو إبعادها بقدمه، لكنها اصطدمت بساقه وانحرفت باتجاه روبرت ليفاندوفسكي. في اللحظة التي لامست فيها الكرة ساق ليفاندوفسكي، كان لاعب برشلونة باو كوبارسي في وضعية تسلل، إذ كان متقدماً على الكرة، كما كان متقدماً بفارق بسيط بقدمه اليسرى على كعب القدم اليسرى لمدافع أتلتيكو ماتيو روجيري". وختم الشريف حديثه بالقول: "بذلك، أصبح كوبارسي في موقف تسلل متقدماً على الكرة عند لمسها من ليفاندوفسكي، ومتقدماً أيضاً على ثاني آخر مدافع. ومع ارتداد الكرة إليه، تدخل في اللعب واستثمرها بتسجيل هدف لصالح فريقه. عقب ذلك، توقفت المباراة لفترة طويلة لمراجعة الحالة المركبة عبر تقنية الفيديو، قبل أن تقر غرفة الفار بوجود حالة تسلل واضحة، نظراً إلى تقدم كوبارسي على الكرة وعلى ثاني آخر مدافع في لحظة اللعب الحاسمة. وبناءً على ذلك، قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، في قرار اعتُبر صحيحاً وفقاً لقانون اللعبة، كون كوبارسي تدخل في اللعب وسجل هدفاً من وضعية غير شرعية".