هل حُرم برشلونة من ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان؟ الشريف يُجيب

انتصر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مُضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة (2-1)، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً في العديد من الحالات واحتجاجاً من الفريقين على بعض قرارات الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر، الذي يُعد من أفضل الحكام في العالم خلال المواسم الأخيرة.

واحتج النادي الفرنسي على هدف برشلونة في الشوط الأول معتبراً أنه مسبوق بتسلل، وعلّق خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف على الحالة قائلاً: "وصلت الكرة إلى ماركيس راشفورد، ومرّرها من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها لفيران توريس الذي كان في موقف صحيح ولا تسلل فيه، إذ كان المدافع أشرف حكيمي يتقدم بقدمه اليمنى التي كانت أقرب لخط مرمى فريقه من فيران توريس عند تمرير الكرة، ولهذا فإن قرار الحكم المساعد كان صحيحاً ولا يوجد تسلل".

وطالب برشلونة بركلة جزاء في الشوط الأول، وقال الحكم المونديالي عن هذه الحالة: "تحرك إيريك غارسيا إلى الكرة من خلف مدافع باريس سان جيرمان الأوكراني إليا زابارني، ووصل إلى الكرة، ثم سقطت قدمه إلى الأسفل لتلامس وجه قدم لاعب الباريسي زابارني، الذي حرّك قدمه متأخراً للعب الكرة، فحصل تلامس بين قدم غارسيا ووجه قدم منافسه ولا توجد مخالفة والتلامس كان في إطار المنافسة على الكرة. جاءت الملامسة نتيجة الحركة المبكرة للوصول من قبل لاعب برشلونة ثم سقوط قدمه على القدم اليمنى للاعب باريس سان جيرمان، وقرار الحكم كان صحيحاً وتقنية الفيديو أكدت قرار الحكم".

وطالب برشلونة بطرد مدافع باريس سان جيرمان نونو منديز الذي كان في رصيده إنذار وارتكب خطأ على لامين يامال، وقال الشريف عن هذه المطالبة: "تقدم يامال إلى الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، ومدّ منديز قدمه وساقه اليسريين للوصول إلى الكرة، ولكنه فشل في ذلك، غير أنه لم يلمس يامال، إلا أن زميله فابيان رويز تقدم من الخلف في محاولة للمنافسة على الكرة، فحصل تلامس بين الركبة اليسرى لفابيان رويز وقدم لامين يامال، وأعلن الحكم عن مخالفة، كانت على رويز ولم تكن على منديز. كان على الحكم إنذار فابيان رويز، ولكن المؤكد أن منديز لم يرتكب المخالفة وبالتالي لا يستحق الإنذار الثاني، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً في شقه الفني، وحجرة "الفار" لا تتدخل في حالات الإنذار".