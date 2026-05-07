هل حُرم بايرن ميونخ من ركلتي جزاء ضد باريس سان جيرمان؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان جدلاً تحكيمياً، حيث احتج بايرن على قرارات الحكم البرتغالي، خاصة بعد عدم إنذار نونو منديز وطرده. - خبير التحكيم جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم بعدم احتساب لمسة يد على لاعب بايرن، حيث كانت المخالفة في وسط الميدان ولا تتدخل فيها تقنية الفيديو. - بايرن طالب بركلات جزاء في مناسبات متعددة، لكن الحكم اعتبر أن القرارات صحيحة، حيث لم تكن هناك مخالفات واضحة تستدعي تدخل تقنية الفيديو.

شهدت مباراة بايرن ميونخ الألماني، وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، جدلاً تحكيمياً خاصة من النادي الألماني الذي احتج في مناسبات عديدة على قرار الحكم البرتغالي. وحقق الفريق الفرنسي التأهل إلى النهائي بتعادله إياباً بنتيجة (1ـ1) بعد انتصاره ذهابا (5ـ4).

وطالب لاعبو بايرن ميونخ بإنذار لاعب الباريسي، نونو منديز، ما يعني طرده، غير أن الحكم اعتبر أن الخطأ ضد لاعب بايرن ميونخ الذي احتج لاعبوه بقوة، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن القرار: " في الدقيقة 29، قطع لاعب باريس سان جيرمان، فابيان رويز الكرة التي اصطدمت بالأرض وتحرك إليها لاعب بايرن ميونخ كونراد لايمر، ومدّ ساعد يده اليمنى ثم رفع الكرة بالمساحة الخالية خلف نونو منديز الذي مدّ ذراع اليد اليمنى لقطع الكرة، واحتسب الحكم لمسة يد على لاعب بايرن لايمر بإشارة من مساعده. وقرار الحكم كان صحيحاً بعد تدخل مساعده، ولا يمكن لتقنية "الفيديو المساعد" التدخل، لعديد الأسباب منها كون المخالفة وقعت في وسط الميدان، كما أن الحالات الخاصة بالإنذار الثاني لا تتدخل فيها التقنية، وقرار الحكم بُني على رؤية الحكم المساعد الذي كانت إشارته صحيحة لوجود لمسة يد على فريق بايرن ميونخ في بداية العملية".

كما طالب بايرن ميونخ بركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد جواو نيفيز، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "في الدقيقة 31، عادت الكرة إلى لاعب باريس سان جيرمان فتينيا، الذي كان ينظر في اتجاه مرمى فريقه، واستدار مباشرة ولعب الكرة محاولاً إبعادها من مسافة قريبة كما أن عنصر المفاجأة كان متوفراً في العملية. وذهبت الكرة مباشرة إلى زميله جواو نيفيز الذي حاول الاستدارة مع رفع يده اليسرى لمحاولة الالتفاف وتفادي لمس الكرة باليد وحماية الوجه مع الاستدارة، ولكن الكرة كانت مفاجئة وسريعة، وعندما يلعب الزميل الكرة أو يقوم بإبعادها وتكون من مسافة قريبة وعنصر المفاجأة متوفراً ولمست لاحقاً اليد، فلا توجد مخالفة على اللاعب لأن الكرة جاءت من زميله ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب".

كرة عالمية صفعات داخل الفريق الواحد أشعلت الملاعب بقصص مختلفة

وفي آخر الدقائق طالب بايرن ميونخ مجدداً بركلة جزاء، ولكن الحكم البرتغالي أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن القرار: "سدد لاعب بايرن لايمر كرة قوة داخل منطقة الجزاء، فاصطمت الكرة بيدي لاعب الباريسي لوكاس بيرالدو، وكانت يداه ملاصقتين تماما لصدره وبالتالي لم تجعلا الجسم أكبر بشكل طبيعي ولم تقوما بحركة إضافية تجاه الكرة لوقفها أو صدها وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود مخالفة لمسة يد ولا توجد ركلة جزاء وقرار الحكم كان صحيحاً".