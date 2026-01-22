- فاز النادي الأفريقي على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة بفضل هاتريك فراس شواط، ليتصدر الدوري التونسي برصيد 37 نقطة مناصفة مع الترجي الرياضي. - شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً حول ركلة جزاء للنجم الساحلي، لكن الخبير جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم نضال باللطيف بعدم احتسابها، حيث لم تكن هناك مخالفة واضحة. - يسعى الأفريقي بقيادة المدرب فوزي البنزرتي لتحقيق لقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2014-2015، فهل يحقق النجمة رقم 14؟

فاز النادي الأفريقي على نظيره النجم الساحلي بثلاثية نظيفة اليوم الخميس، خلال الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم، بعدما سجل المهاجم فراس شواط ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب مناصفة مع الترجي الرياضي، لكن المواجهة شهدت حالة تحكيمية مثيرة، وهي مطالبة الفريق الخاسر بركلة جزاء حين كانت النتيجة تُشير إلى تأخره بالنتيجة 0-1، إلا أن حكم الكلاسيكو نضال باللطيف أمر باستمرار اللعب. فهل كان قراره صحيحاً؟

وقال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف بشأن اللقطة التي حصلت عند الدقيقة 53: "مباراة النجم الساحلي والأفريقي، في الدقيقة 54، ضربة حرة من جانب منطقة جزاء الأفريقي، تُنفذ إلى داخل منطقة العمليات، يتم إبعادها برأس المدافع إلى خارج المنطقة باتجاه لاعب النجم، التونسي ريان عنان، والذي حاول السيطرة على الكرة بصدره لكنها ارتدت مبتعدة عنه، واصطدمت بالأرض وارتفعت في الهواء، لتصبح مشتركة بينه وبين الكونغولي فيليب بيني كينزومبي لاعب الأفريقي".

وتابع الحكم المونديالي السابق: "في تلك اللحظة قام كينزومبي بمدّ قدمه وساقه اليسرى بالهواء باتجاه الكرة تماماً، والتي وصل إليها برأس قدمه وأبعدها إلى الأعلى قبل لاعب النجم، الذي مدّ قدمه وساقه اليمنى بالهواء باتجاه قدم وساق لاعب الأفريقي، سعياً منه للوصول إلى الكرة ولعبها، فحدث الاحتكاك بين ساقي اللاعبين في الهواء، بعدما تم إبعادها من قبل اللاعب الكونغولي. بالطبع لا توجد مخالفة، نتيجة سعي اللاعبين للمنافسة على الكرة والوصول إليها فعلاً، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب من دون وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة الجزاء، كما طالب لاعب النجم الساحلي".

ويسعى الأفريقي التونسي للمنافسة على لقب الدوري المحلي، بعدما كان آخر تتويج له في موسم 2014-2015 قبل غيابه عن المشهد، وهو الذي يقوده المدير الفني المخضرم فوزي البنزرتي، فهل يصل إلى نجمته رقم 14؟