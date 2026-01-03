هل حُرم المجبري من ركلة جزاء أمام مالي في "الكان"؟ الشريف يحسمها

- في مواجهة تونس ومالي ضمن كأس أمم أفريقيا، طالب حنبعل المجبري بركلة جزاء بعد عرقلته من أليو ديانغ، لكن الحكم وتقنية الفار أكدا صحة القرار بعدم احتسابها. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن المجبري حاول الاصطدام بقدم ديانغ الممدودة للحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد تأكيد الفار لقراره. - تقنية الفار دعمت قرار الحكم بعدم وجود ركلة جزاء، مما أثار احتجاج المجبري، لكن القرار النهائي كان سليماً وفقاً للخبراء.

احتجّ نجم منتخب تونس حنبعل المجبري (22 عاماً) على قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح "نسور قرطاج" في المواجهة أمام منتخب مالي، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وفي الدقيقة الـ58 من عمر الشوط الثاني، طالب حنبعل المجبري بركلة جزاء لصالح منتخب تونس، بعدما تعرّض قائد خط وسط "نسور قرطاج" للعرقلة من قِبل منافسه في منتخب مالي أليو ديانغ، إلا أنّ قاضي المواجهة بعد توقف اللعب أبلغ الجميع بأن قراره كان صحيحاً، وتقنية الفيديو المساعد "فار" أكدت صحة ما قام به.

وتحدّث الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة بقوله: "قاد حنبعل المجبري هجمة لصالح منتخب تونس في الدقيقة الـ58 من عمر الشوط الثاني، ولعب الكرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها برأس قدمه، وتابع حركته باتجاه الكرة، وفي هذه اللحظة، قام لاعب منتخب مالي أليو ديانغ بمدّ قدمه اليمنى لصد الكرة".

وتابع: "بدلاً من لعب المجبري الكرة بقدمه، قام بتحريك قدمه اليمنى باتجاه القدم الممدودة لمنافسه لصد الكرة باحثاً عن الاصطدام حتى يحصل على ركلة الجزاء، وبعد أن حدث الاصطدام، سقط نجم تونس داخل منطقة الجزاء باحثاً عن ركلة جزاء، وأمر الحكم بمواصلة اللعب، وفي تلك الأثناء كانت تقنية الفار تتحقق من الحالة بعد توقف اللعب، وجاء التأكيد للحكم بأن قراره كان سليماً، ومِن ثمّ، فإن قراره النهائي كان صحيحاً، ولا وجود لركلة جزاء لصالح منتخب تونس".