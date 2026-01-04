هل حُرم الكعبي من الحصول على ركلة جزاء أمام تنزانيا؟ الشريف يحسمها

- احتج أيوب الكعبي على قرار الحكم بعدم منحه ركلة جزاء في مباراة المغرب ضد تنزانيا، حيث تعرض لتدخل عنيف من حارس المرمى حسين ماسالانغا، مما أثار اعتراضات من زملائه والمدرب وليد الركراكي. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الحارس لم يستخدم يده لضرب الكعبي، بل كانت نتيجة حركة اللاعبين المتعاكسة، مؤكداً أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحاً. - المباراة تأتي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير.

احتجّ مهاجم منتخب المغرب أيوب الكعبي (32 عاماً) على قرار الحكم عدم منحه ركلة جزاء في الشوط الأول من عمر المواجهة أمام تنزانيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المملكة المغربية حتى الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتعرّض أيوب الكعبي إلى تدخل عنيف من قِبل حارس مرمى منتخب تنزانيا حسين ماسالانغا الذي حاول المنافسة على الكرة، لكن يده ضربت وجه مهاجم منتخب المغرب الذي سقط فوق أرضية الملعب، فيما احتج رفاق القائد أشرف حكيمي على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح "أسود الأطلس"، في الوقت الذي حاول فيه المدرب وليد الركراكي الضغط من أجل التأثير على قاضي المباراة الذي أمر بمواصلة اللعب.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه بقوله: "وصلت الكرة إلى إبراهيم دياز من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء منتخب تنزانيا، ورفع الكرة إلى حدود منطقة المرمى الخارجية، وتحرّك إليها مهاجم أسود الأطلس بشكل مبكر، وارتقى إلى الكرة وحولها برأسه، فيما تحرك حارس المرمى من داخل منطقة المرمى إلى خارجها، ووصل متأخراً، لتذهب يده اليمنى خلف ظهر المهاجم المغربي، فيما لامست اليد اليسرى لحامي العرين رأس كتف الكعبي".

وتابع: "نتيجة الاحتكاك، انزلقت يد حارس المرمى لتلامس رأس المهاجم وهي ذاهبة إلى الأعلى، ولا وجود لدفع أو ضرب باستخدام اليد، وخاصة هنا يجب أن يكون الضرب باستخدام اليد على الوجه، وهذا لم يحصل، وما حدث كانت نتيجة حركة اللاعبين المتعاكسة ورغبتهما في الوصول إلى الكرة، رغم أن الكعبي وصل إلى الكرة ولعبها براحته من دون وجود أي احتكاك، ولا وجود لأي مخالفة، وقرار الحكم النهائي كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب".