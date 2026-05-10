- شهد ديربي الدوري المغربي فوز الوداد على الرجاء بهدف نظيف، وسط جدل تحكيمي حول عدم احتساب ركلة جزاء للرجاء في الوقت بدل الضائع. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن التلامس بين لاعب الرجاء عبد الله خفيفي ومدافع الوداد محمد مفيد كان طبيعياً، ولم يكن هناك تحرك متعمد من مفيد تجاه خفيفي. - تقنية الفار أكدت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، مما يعزز صحة القرار النهائي بعدم وجود مخالفة في المباراة.

شهدت مواجهة "الديربي"، التي انتصر فيها الوداد على غريمه الرجاء البيضاوي، بهدف مقابل لا شيء، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس ضمن المرحلة الـ20 من الدوري المغربي لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، بعدما طالب نجوم "النسور الخضراء"، بركلة جزاء لصالحهم في الوقت البدل من الضائع.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الرجاء في الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني، بقوله: "رفعت الكرة إلى داخل منطقة جزاء الوداد، حيث وصلت إلى عبد الله خفيفي، الذي سدّد الكرة بوجه قدمه اليمنى على الطائر، فيما مدّ منافسه محمد مفيد، قدمه وساقه اليمنى في الهواء".

وتابع: "حاول محمد مفيد صدّ الكرة، ولم يحرّك قدمه وساقه باتجاه لاعب الرجاء، الذي نفّذ عملية التسديد، بالإضافة إلى أن مدافع الوداد استدار في محاولة لتفادي عملية اصطدام الكرة في وجهه أو أي منطقة حساسة بجسده، وطبعاً قدم عبد الله خفيفي بعد أن لعبت الكرة على الطائر، بالتأكيد سوف تستمر حركتها الطبيعية إلى الأمام".

وأوضح: "لامست قدم عبد الله خفيفي قدم مدافع الوداد، الذي كان يرفع قدمه وساقه إلى الأعلى دون أن يحرّكها تجاه خصمه، ليحدث تلامس طفيف وطبيعي، نتيجة حركة لاعب الرجاء في اللقطة، ولا وجود هناك لأي مخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، وعدم وجود ركلة جزاء لصالح الرجاء".

وختم الشريف حديثه: "تحققت تقنية الفار من هذه الحالة، وأكدت صحة قرار الحكم، الذي لم يحتسب ركلة جزاء للرجاء ضد الوداد، وبالتالي القرار النهائي لقاضي المواجهة كان صحيحاً، ولا وجود لمخالفة من قبل محمد مفيد على منافسه عبد الله خفيفي في الوقت الضائع من عمر مواجهة ديربي الدوري المغربي".