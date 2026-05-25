هل حُرم الجيش الملكي من ركلة جزاء أمام صن داونز؟ الشريف يُجيب

- تعادل نادي الجيش الملكي المغربي مع صن داونز الجنوب أفريقي 1-1 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما أدى لخسارته اللقب بعد فوز صن داونز في الذهاب. - شهدت المباراة حالتين تحكيميتين جدليتين، حيث لم تُحتسب لمسة يد على مدافع صن داونز، واعتُبرت وضعية ذراعه طبيعية خلال المنافسة الهوائية. - احتُسبت ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بعد عرقلة رضا سليم داخل منطقة الجزاء، وهو قرار اعتُبر صحيحاً وفق مجريات اللعبة.

أخفق نادي الجيش الملكي المغربي، في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في إياب الدور النهائي (انتهى لقاء الذهاب بهدف للنادي الجنوب أفريقي)، وشهدت حالتين تحكيميتين جدليتين.

وفي الدقيقة 32، جاءت كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ليتنافس عليها لاعب الجيش الملكي، فالو مندي، ومدافع صن داونز، برايان ليون، لتسفر عن لمسة يد على الأخير. وعنها قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "في محاولة الارتقاء واللعب بالرأس، وخلال عملية الارتقاء المشتركة، استخدم اللاعبان الذراعين بشكل طبيعي للمساعدة على التوازن ورفع الجسم نحو الكرة، وهو ما يُعد سلوكاً اعتيادياً في مثل هذه المواجهات الهوائية داخل منطقة الجزاء. وكانت ذراع لاعب صن داونز في وضعية طبيعية تتماشى مع حركة القفز، دون أن تظهر كأنها مكبرة للجسم أو في وضع غير طبيعي".

وتابع: "لم يقم اللاعب بأي حركة إضافية متعمدة تجاه الكرة باستخدام اليد أو الذراع، سواء للتأثير عليها أو تعطيل اللعب، وهو ما يعزز أن التدخل كان ضمن إطار المنافسة الطبيعية على الكرة. وفي السياق ذاته، قام لاعب الجيش الملكي، مندي، بالتلامس مع ذراع لاعب صن داونز أثناء الارتقاء، ما تسبب في فقدان الأخير جزءاً من توازنه في لحظة الاشتباك الهوائي، لتصل الكرة بعد ذلك من مسافة قريبة جداً من رأس اللاعبين المتقاربين. وبناءً على مجريات اللقطة، لم تظهر أي مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء أو خطأ، باعتبار أن وضعية الذراع كانت طبيعية ومتصلة بحركة الارتقاء، ولم تُستخدم بشكل متعمد أو غير قانوني للتأثير على مجرى اللعب".

وبعد دقيقتين، شهدت المباراة هجمة خطيرة لصالح فريق الجيش الملكي، حيث وصلت الكرة إلى الجهة اليسرى من منطقة جزاء فريق صن داونز، قبل أن تُمرر عرضية داخل المنطقة، لتخترق عدداً من اللاعبين وتصل إلى رضا سليم، لاعب الجيش الملكي، الذي تعرض لعرقلة. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "حاول رضا سليم السيطرة على الكرة بقدمه اليمنى، في الوقت الذي تدخل فيه الظهير الأيسر لفريق صن داونز، ديفين لونغا، لمحاولة إبعاد الكرة، إلا أن كلا اللاعبين لم يتمكنا من الوصول إليها بالشكل المطلوب".

وأردف: "مع استمرار الكرة بالقرب من اللاعب، حاول رضا سليم متابعة اللعب والتقدم نحوها، غير أن لونغا قام برفع قدمه اليسرى والتدخل بشكل متأخر، حيث اصطدمت قدمه بأسفل ساق لاعب الجيش الملكي، ما أدى إلى سقوط الأخير داخل منطقة الجزاء. وبعد هذه اللقطة، اتخذ الحكم قرار احتساب ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي بداعي وجود عرقلة داخل المنطقة، وهو قرار اعتُبر صحيحاً وفق مجريات اللعبة".