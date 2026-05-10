هل حُرم الترجي من ركلة جزاء في ديربي تونس؟ جمال الشريف يجيب

- حسم النادي الأفريقي ديربي تونس بفوزه على الترجي الرياضي (1-0)، ليتوج باللقب رسمياً قبل نهاية الدوري بأسبوع، وسط جدل تحكيمي كبير. - شهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث طالب الترجي بركلات جزاء متعددة، لكن الحكم النمساوي قرر استمرار اللعب بعد تقييم الحالات. - في اللحظات الأخيرة، سجل الأفريقي هدف الفوز، وبعد العودة لتقنية الفيديو، تم تأكيد صحة الهدف وعدم وجود مخالفة، مما أكد تتويج الأفريقي باللقب.

حسم النادي الأفريقي، ديربي تونس، بانتصاره على جاره الترجي الرياضي بنتيجة (1ـ0) اليوم الأحد، ليتوج باللقب رسمياً قبل أسبوع من نهاية الدوري التونسي لكرة القدم. وشهدت المواجهة جدلاً تحكيمياً واسعاً خاصة في الدقيقة الأخيرة عندما طالب الترجي بركلة جزاء كانت ستقلب المعادلة قبل أن يُحرز الأفريقي هدفاً منحه الانتصار واللقب.

وخلال الشوط الأول، طالب الترجي بركلة جزاء، ولكن الحكم النمساوي أمر باستمرار، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن الحالة:" دخل لاعب الترجي، كسيلة بوعالية إلى منطقة الجزاء مُلاحقاً من معتز الزمزمي، وحدث التحام واحتكاك على مستوى الكتف بطريقة مشروعة لأن الكرة كانت في مجال منافسة بين اللاعبين، ولم تكن هناك مخالفة دفع، ثم مدّ الزمزمي قدمه نحو الكرة فحرم منافسه من لعبها، وأبعد لاعب الأفريقي الكرة دون أن يرتكب أية مخالفة. وكان قرار الحكم الذي كان قريباً من العملية ويملك زاوية رؤية، صحيحاً عندما أمر باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة".

وسقط مهاجم الأفريقي فراس شواط خلال الشوط الثاني داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن الحالة: " في الدقيقة 78، تقدم شواط داخل عمق منطقة الجزاء، فقام مدافع الترجي بعملية زحلقة لقطع الكرة وسقط بشكل مبكر على الأرض ثم مدّ قدمه اليمنى وأبعد الكرة عن سيطرة شواط، ومع حركة اللاعبين حصل تلامس وهو تلامس طبيعي ولا توجد مخالفة لأن لاعب الترجي وصل للكرة دون أن يقوم بأية مخالفة وقرار الحكم كان صحيحاً".

وعاد الترجي ليطالب بركلة جزاء، بعد سقوط لاعبه لمين توغاي، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي: " في الدقيقة 93، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، وكان هناك احتكاك متبادل بين توغاي وياسين بوعبيد قبل عملية التنفيذ، ووضع بوعبيد لاحقاً يده على أعلى ذراع توغاي، ففضل لاعب الترجي السقوط بحثاً عن ركلة جزاء، ولا يوجد مسك مؤثر يُعطل اللاعب عن الحركة ويُضعف قدرته على المنافسة، وهو مجرد تلامس لا يرتقي إلى مستوى المخالفة وقرار الحكم كان صحيحاً".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في آخر دقيقة، بعد أن سجل الأفريقي هدفاً، ولكن منافسهم طالب بركلة جزاء لاعتبار وجود لمسة يد، وبالتالي المطالبة بالعودة لاحتساب ركلة جزاء في بداية العملية قبل هدف الأفريقي، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، احتسب الهدف، وقال الحكم المونديالي عن القرار الحاسم: " في الدقيقة 105، صوّب لاعب الترجي أشرف الجبري، كرة قوية اصطدمت بالأرض وارتفعت قليلاً وحاول لاعب الأفريقي الشريفي، إبعاد الكرة فاصطدمت برأس قدمه وانحرفت إلى الجهة اليمنى، وذهبت باتجاه ذراع زميله ياسين بوعبيد".

وتابع الشريف شرح الحالة التي حسمت الدوري التونسي: " لقد لعبت الكرة من الزميل ومن مسافة قريبة فلم يكن أمام بوعبيد أية قدرة لتفادي لمسة اليد ولم ينجح في ذلك لسرعة الكرة أيضاً.. اللمس موجود، ولكن لا توجد مخالفة، لأن الكرة وصلت من زميله ومن مسافة قريبة ومفاجئة، كما أن الكرة هي التي اتجهت نحو يده، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، ليسجل الأفريقي بعدها الهدف، وقبل استئناف اللعب تحققت حجرة "الفار" من العملية وأكدت صحة قرار الحكم، بعدم وجود مخالفة لمسة يد تستوجب ركلة جزاء للترجي".