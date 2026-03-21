هل حُرم الأهلي من ركلة جزاء أمام الترجي؟ الشريف يُجيب

شهدت مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، جدلاً تحكيمياً في عديد المناسبات، وسط تنافس قوي بين الفريقين. ودار اللقاء في القاهرة، يوم السبت، في منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحسم الفريق التونسي النتيجة بانتصاره (3ـ2)، ليتأهل إلى نصف النهائي وحكم على الأهلي بوداع البطولة منذ الدور ربع النهائي.

وطالب الأهلي المصري، بركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن الحكم المغربي، جلال جيد، أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن مطالبة الأهلي المصري بركلة جزاء: "في الدقيقة 12، هجوم للفريق المصري تُمرر فيه الكرة عرضية إلى الحدود الداخلية لمنطقة جزاء الترجي باتجاه إمام عاشور، وسدد لاعب الأهلي الكرة بباطن قدمه اليمنى في اتجاه المرمى، من مسافة قريبة من لاعب الترجي حمزة الجلاصي. هنا مدّ الجلاصي قدمه اليمنى في محاولة صدّ الكرة ومنع مرورها إلى مرمى فريقه. واصطدمت الكرة بباطن قدمه اليمنى وارتفعت للأعلى لتلامس مرفق يده اليسرى. وكان اللمس موجوداً ولكن لا توجد مخالفة لأن الجلاصي قام بعملية منافسة على الكرة، وعندما اصطدمت في قدمه، انحرفت ليتغير مسارها من الأرض إلى الأعلى إلى اليد التي كانت في وضع طبيعي. كما أن المدافع لم يقم بحركة إضافية لمنع الكرة أو إيقافها، ولا توجد مخالفة لمسة يد وطبعا لا توجد ركلة جزاء".

وحصل الترجي على ركلة جزاء، في نهاية اللقاء، سجل منها هدفه الثاني، واحتج عليها لاعبو الأهلي. وعلّق الشريف على قرار الحكم: "في الدقيقة 78 وصلت الكرة إلى حسام تقا، الذي تقدم إلى داخل منطقة جزاء منافسه، وتحرك مدافع الأهلي هادي رياض وقام بالانزلاق ومدّ قدمه اليسرى للوصول إلى الكرة، إلا أن لاعب الترجي لعب الكرة بباطن قدمه اليسرى فمنع مرورها وبالتالي لم ينجح هادي رياض في الوصول إليها وتابع انزلاقه وقام بعملية عرقلة. أولا استخدم خلف فخذه الأيمن ليعرقل القدم اليسرى التي كانت قدم ارتكاز فأزاحها، ثم رفع ساقيه إلى الأعلى فقام بعرقلة أخرى، ولهذا كان قرار الحكم، الذي كان قريباً من العملية، صحيحاً باحتساب ركلة جزاء لوجود عرقلة واضحة قام بها هادي رياض".