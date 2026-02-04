هل حُرم أرسنال من ركلة جزاء صحيحة أمام تشلسي؟ الشريف يُجيب

- في "ديربي" لندن بين أرسنال وتشلسي، طالب أرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد عرقلة غابرييل مارتينيلي من قبل تريفوه تشالوباه، لكن الحكم استعان بتقنية "فار" التي أكدت صحة قراره بعدم احتساب ركلة جزاء. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن تشالوباه لامس الكرة خارج منطقة الجزاء دون تلامس مباشر مع مارتينيلي، مما جعل قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحاً. - تقنية "فار" دعمت قرار الحكم باستمرار اللعب، مما أثار غضب الجهاز الفني لأرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي أرسنال وغريمه تشلسي في "ديربي" لندن، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين، مساء الثلاثاء، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وطالب نجوم نادي أرسنال بركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 83 من عمر مواجهة "ديربي" لندن، بعدما تعرض المهاجم البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، للعرقلة من قبل مدافع تشلسي، تريفوه تشالوباه، لكن الحكم عند توقف اللعب، استعان بتقنية الفيديو المساعد "فار"، التي أكدت صحة قراره، ما أثار غضب الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه بقوله: "هجمة لصالح فريق أرسنال في الدقيقة 83، حيث كانت الكرة خارج منطقة الجزاء قريبة من غابرييل مارتينيلي، لكن المدافع تريفوه تشالوباه، قام بعملية زحلقة بأسفل قدمه اليمنى باتجاه الكرة، ولامسها بأسفل قدمه خارج منطقة الجزاء، وتابعت قدم مدافع تشلسي حركتها مع الكرة، التي لامست باطن القدم اليمنى لمهاجم أرسنال، دون أن يحصل أي تلامس بين قدمي اللاعبين".

وختم جمال الشريف حديثه: "سقطت القدم اليمنى لغابرييل مارتينيلي في هذه اللحظة على الأرض، لتصبح قدم ارتكاز داخل منطقة الجزاء، وعلى أثرها قام مهاجم أرسنال بعملية القفز في الهواء، وهنا حصل تلامس بين ساق لاعب أرسنال وساق مدافع تشلسي الممتدة على الأرض، والحكم القريب أمر باستمرار اللعب دون احتساب أي مخالفة، وهذا ما أكدته بعد ذلك تقنية الفار، بعدم وجود ركلة جزاء لصالح أرسنال، وبالتالي كان القرار النهائي للحكم صحيحاً".