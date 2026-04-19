هل حُرم أرسنال من ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي جدلاً تحكيمياً كبيراً، حيث رفض الحكم منح ركلة جزاء لسيتي في الدقيقة الخامسة، معتبرًا أن لمسة اليد كانت طبيعية ولم تؤثر على حجم الجسم. - أرسنال طالب بطرد مدافع سيتي في الشوط الثاني، لكن الحكم رأى أن الاحتكاك لم يكن يستدعي الطرد، مؤكدًا عدم وجود عرقلة واضحة. - في نهاية المباراة، حصل تدافع بين هالاند وغابرييل، واكتفى الحكم بإنذارهما، معتبرًا أن السلوك لم يصل إلى مستوى العنف.

فشل نادي أرسنال في تخطي عقبة مُضيفه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد، وخسر المباراة بنتيجة (1ـ2). وشهدت المباراة التي أدراها الحكم أنتوني تايلور جدلاً تحكيمياً كبيراً، لا سيما في الشوط الثاني، وسط احتجاج الفريقين على بعض القرارات في هذه المواجهة المثيرة، والتي قد تقلب المعطيات في ترتيب الدوري.

وطالب مانشستر سيتي بركلة جزاء خلال دقائق المباراة الأولى، إلا أنّ الحكم أمر باستمرار اللعب. وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "في الدقيقة الخامسة، سدّد ريان شرقي من داخل منطقة الجزاء باتجاه المرمى، في تلك اللحظة، قام مدافع أرسنال غابرييل دوس سانتوس بوضع يديه خلف ظهره، وبالتالي كانت اليد والساعد والذراع مُلتصقة تماماً بالجسم، ومرّت الكرة بجانب الذراع ولامسته. وتوجد لمسة يد في هذه الحالة، ولكن لا توجد مخالفة، لأن اليد كانت في وضعية طبيعية، ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، كما أن اللاعب لم يقم بحركة إضافية بتحريك اليد في اتجاه الكرة من أجل منع مرورها، لذا فقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود مخالفة".

وبدوره، طالب أرسنال بطرد مدافع مانشستر سيتي خلال الفترة الثانية، ولكن الحكم أمر مُجدداً باستمرار اللعب. وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "مُررت الكرة باتجاه مهاجم أرسنال كاي هافرتز الذي كان يتحرك وبجواره المدافع عبد القادر خوسانوف. وكان الصراع قوياً باتجاه المنافسة على الكرة والوصول إليها، ولكنها مرّت أمام اللاعبين الاثنين وتحركت إلى اليسار، وحصلت ملامسة على مستوى اليدين والجسم من الأعلى، ولكن لا توجد حالة مسك أو حالة دفع، أو على مستوى القدمين والساقين لا توجد أي عرقلة قام بها مدافع سيتي. وسقط لاعب أرسنال عندما شعر بأن الكرة ستمرّ بعيدة عنه، وأمر الحكم باستمرارية اللعب لعدم وجود مخالفة وقراره كان صحيحاً".

وفي نهاية اللقاء، حصل تدافع قوي بين مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند ومدافع أرسنال البرازيلي غابرييل دوس سانتوس، ولكن الحكم أنذر اللاعبين فقط، ولم يطردهما، وقال الشريف عن العقوبة: "قام غابرييل بالقفز مستخدماً ذراعيه على هالاند الذي سقط أرضاً وأعلن الحكم عن مخالفة للاعب "سيتي. ودفع مهاجم مانشستر منافسه في سلوك غير رياضي لم يرتق إلى السلوك المشين. وردّ غابرييل بوضع جبهته على وجه هالاند دون أن يُعيد رأسه إلى الخلف ويكتسب قوة لضرب منافسه. وهذا يُعتبر سلوكاً غير رياضي ولم يرتق إلى السلوك العنيف، ولهذا كان قرار الحكم صحيحاً باحتساب المخالفة وإنذار كل منهما فقط".

وفي الوقت البديل، طالب أرسنال بركلة جزاء بعد سقوط لاعبه الإكوادوري بييرو هينكابي، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن الحالة: "في الدقيقة الـ92، وصلت الكرة إلى هينكابي على الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، ولعبها بيسراه في محاولة لتجاوز منافسه ماتيوس نونيز. وابتعدت الكرة عن اللاعبين وكلاهما تحرك للوصول إليها، وحصل احتكاك على مستوى الجسم من الأعلى حيث كانت يد المدافع ملامسة لكتف لاعب أرسنال دون أن يكون شد أو دفع أو مسك ولا توجد مخالفة، كما أن الاحتكاك حصل بالكامل خارج منطقة الجزاء وقرار الحكم كان صحيحاً".