هل حصلت النمسا على ركلة جزاء مجانية أمام الأردن؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026 جدلاً تحكيمياً حول ركلة جزاء احتسبت للنمسا في الوقت البدل الضائع، مما أثار تساؤلات الجماهير. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن سليم عبيد قام بعملية زحلقة، ويده اليمنى منعت الكرة بشكل غير طبيعي، مما استدعى تدخل تقنية الفار واحتساب ركلة جزاء. - الحكم المونديالي السابق أكد صحة القرار بعد مراجعة الفيديو، حيث كانت هناك لمسة يد واضحة منعت الكرة من المرور، مما أدى إلى فوز النمسا.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب النمسا على نظيره منتخب الأردن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم الأرجنتين والجزائر في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول صحة احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب النمسا في الوقت البدل الضائع من المواجهة أمام الأردن في بطولة كأس العالم 2026، بقوله: "وصلت الكرة إلى ماركو أرناوتوفيتش، الذي قاد هجمة لصالح فريقه، وبعدها سدّد الكرة بقدمه اليمنى نحو شباك الحارس يزيد أبو ليلى".

وتابع الشريف: "قام سليم عبيد بعملية زحلقة في محاولة لصد الكرة، ويده اليسرى كانت في حالة ارتكاز على الأرض، فيما حرّك يده اليمنى القريبة من الجسم إلى الأمام، وجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ما شكّل حائط صدّ للكرة ومنع مرورها، وبالتالي كان على الحكم احتساب ركلة جزاء، رغم أنه كان قريباً من الحالة، الأمر الذي جعل تقنية الفار تتدخل".

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وختم الحكم المونديالي السابق، جمال الشريف، حديثه: "ذهب الحكم لمشاهدة الحالة على الشاشة في الملعب، وبعدها عاد إلى احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب النمسا ضد منتخب الأردن، وقرار النهائي الفني والإداري كان صحيحاً، بسبب وجود لمسة يد على سليم عبيد، الذي منع الكرة من المرور".