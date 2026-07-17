هل حسم فيرستابن مستقبله مع "ريد بول"؟

- ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، ملتزم بعقده مع فريق "ريد بول" حتى عام 2028، رغم الشائعات حول انتقاله إلى فريق ماكلارين. - وكيل أعمال فيرستابن، ريموند فيرمولين، أكد أن السائق الهولندي يرغب في الالتزام بعقده الحالي، وأن مستقبله مع "ريد بول" ليس مهدداً كما يُشاع. - فيرستابن لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل إذا لم يحقق لقب بطولة العالم في موسمين متتاليين، لكنه يرفض تفعيل هذا البند حالياً.

تترقب جماهير رياضة فورمولا 1 مستقبل السائق الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، مع فريق "ريد بول"، بعدما انتشرت الكثير من الأخبار على وسائل الإعلام، تتحدث عن قرب رحيله إلى فريق ماكلارين، الذي دخل في مفاوضات مباشرة مع بطل العالم أربع مرات.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أن ريموند فيرمولين وكيل أعمال فيرستابن قام بحسم الجدل الدائر في وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، بعدما أكد أن بطل العالم أربع مرات ملتزم بعقده مع فريق "ريد بول"، والذي ينتهي في عام 2028. وقال ريموند فيرمولين: "كُتب الكثير عن مستقبل فيرستابن مع ريد بول، لكن بالنسبة لنا، فنحن لدينا عقد معهم حتى عام 2028، وهو يريد الالتزام به حتى النهاية، وفي حال اضطر إلى الخروج في مؤتمر صحافي حتى يحسم الجدل، فإنه مستعد لذلك".

رياضات أخرى فيرستابن يثير حيرة ريد بول بمستقبله الغامض

وأوضح قائلاً "لدى فيرستابن الفرصة في تحقيق الفوز في المجر أو هولندا، ومستقبله مع ريد بول ليس مهدداً كما يشيع الكثيرون، ولديه عقد ملتزم به، رغم وجود ذلك البند الذي يتحدث عنه الجميع ويتيح له الرحيل في نهاية العام الحالي (شرط عدم قدرته على تحقيق لقب بطولة العالم في موسمين متتاليين)، إلا أنه يرفض هذه الفكرة في الفترة الحالية".

يُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام العالمية، أبرزها الصحافة البريطانية، تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة فيرستابن في تجديد مسيرته الاحترافية، وعدم رغبته في البقاء مع فريق "ريد بول"، لأنه يعمل على استغلال وجود بند في عقده ينص على قدرته على الرحيل إلى أي فريق يُريده في حال فشل بحصد لقب بطولة العالم في فورمولا 1 خلال موسمين متتاليين.