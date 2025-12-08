لماذا منح الحكم ركلة جزاء للسعودية ورفض احتساب أخرى ضد المغرب؟ الشريف يجيب

08 ديسمبر 2025
تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين السعودية والمغرب (العربي الجديد/Getty)
شهدت المواجهة بين منتخب السعودية ونظيره المغربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول عدم منح منتخب السعودية ركلة جزاء في الدقيقة الـ59 بقوله: "سيطر صالح أبو الشامات على الكرة، ودخل إلى منطقة الجزاء من جانبها، وكان محاطاً بمدافعين، واستطاع أن يبعد الكرة عن محمد ربيع حريمات، وأصبح على مواجهة مع محمد بولكسوت، إذ وضع النجم السعودي ساعد يده اليسرى على صدر منافسه، الذي لجأ إلى المسك مستخدماً يده اليمنى على القميص من الصدر".

وتابع: "المنطقة محدودة لحركة اللاعبين، وصالح أبو الشامات تحرك باتجاه منافسه وليس عكسه، إذ استطاع لعب الكرة باتجاه المغربي، الذي تجاوزته الكرة، ولم يكن المسك مؤثراً، لأن اللاعبين تحركا بالاتجاه نفسه، وبالتالي حركة المهاجم لم تكن معاكسة لحركة المدافع حتى تكون مؤثرة، ليشير الحكم باستمرار اللعب رغم سقوط النجم السعودي. لا وجود لركلة جزاء لصالح السعودية لعدم وجود مخالفة مسك مؤثرة تعطل أو تمنع أو تأخر حركة اللاعب المهاجم، وتقنية الفيديو أكدت صحة قرار الحكم".

وتحدث الشريف عن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب السعودية في الدقيقة الـ64 بقوله: "قاد عبد الله الحمدان هجمة لصالح الأخضر، وتحرك من جانب منطقة الجزاء وحاول الدخول إليها، إذ كانت الكرة في مجال تنافس مع أمين زحزوح، واستطاع نجم السعودية تحويل مسارها مبكراً عن سيطرة منافسه مستخدماً قدمه اليمنى، فيما كان قرار أمين زحزوح متأخراً بلعب الكرة، إذ رفع ساقه اليمنى إلى الخلف، ما أدى إلى ركل الساق اليمنى لمنافسه الذي سقط داخل منطقة الجزاء". 

وختم الشريف حديثه: "الحكم أشار بيده بعدم وجود مخالفة، لكن تقنية الفار تدخلت، واستدعته لمشاهدة الحالة على الشاشة من جديد، ليعود بعدها ويعلن عن احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السعودية، وكان قراره صحيحاً".

